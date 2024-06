Val de căldură sufocantă în SUA: ”Căldura este principala cauză a deceselor legate de condiţiile meteorologice în majoritatea anilor. Luaţi-o în serios”

Regiuni vaste din centrul şi estul Statelor Unite se pregătesc de un val de căldură sufocantă în zilele următoare, cu temperaturi care urmează să fie anormal de mari în iunie, relateazăNews.ro, care preia AFP.

”Temperaturile vor zbura săptămâna viitoare din Midwest către nord-est”, avertizează pe X Serviciul Meteorologic naţional american (NWS), care anunţă că se aşteaptă la ”zeci de recorduri” de căldură zilnice.

Acest val de căldură a început duminică, în centru, şi urma să se răspândească luni şi marţi în Midwest şi nord-est.

El urmează să dureze aproape toată săptămâna, potrivit NWS.



New York and the rest of the US Northeast are about to get seared by a record-breaking heat wave that will boost electricity demand, raise health risks and potentially be a headache for commuters https://t.co/gfFfszm5Xp pic.twitter.com/R4xme6qmGo

— Bloomberg TV (@BloombergTV) June 17, 2024

”Căldura este principala cauză a deceselor legate de condiţiile meteorologice în majoritatea anilor. Luaţi-o în serios”, avertizează NWS.

NWS a avertizat luni cu privire la izbucnirea probabilă a unor incendii de pădure din cauza condiţiilor meteorologică.

Capitala americană, Washington DC, şi-a implementat sistemul de alertă de ”urgenţă de căldură”, anunţă primarul Muriel Bowser.

”Temperaturi extreme sunt prevăzute săptămâna viitoare”, a avertizat ea.

Mercurul poate urca în termometre până la 38°C, la 23 iunie.

Mai multe oraşe mari sunt vizate, de la Chicago la New York.

Potrivit cercetătorilor, caniculele repetate sunt un indiciu fără echivoc al încălzirii globale a planetei, iar aceste valuri de căldură urmează să se multiplice şi mai mult, să dureze mai mult şi să se intensifice.