Utilizarea extinsă a plumbului de către Imperiul Roman a redus nivelul IQ-ului în întreaga Europă (studiu)

Utilizarea pe scară largă a plumbului a cauzat o scădere estimată de 2 până la 3 puncte a IQ-ului timp de aproape 180 de ani de Pax Romana, scrie The Guardian, care citează rezultatele unui studiu.

Cercetătorii au afirmat că expansiunea masivă a mineritului și a prelucrării minereurilor metalice, în special, a făcut ca poluarea cu plumb din aer să crească în timpul perioadei de vârf a imperiului, ceea ce a dus la o scădere estimată de 2 până la 3 puncte a IQ-ului în întreaga țară.

„Este uimitor faptul că am putut cuantifica poluarea aerului atmosferic din Europa în urmă cu aproape 2 000 de ani și să evaluăm impactul potențial asupra sănătății civilizației romane antice”, a declarat Dr. Joseph McConnell de la Desert Research Institute din Nevada.

„Descoperirile noastre demonstrează că emisiile antropice provenite din activitățile industriale au dus la daune generalizate asupra sănătății umane timp de peste două milenii, ceea ce este destul de profund din punctul meu de vedere”, a adăugat el.

Medicii romani erau conștienți de pericolele otrăvirii cu plumb, dar metalul era încă utilizat pe scară largă pentru țevile de apă și vasele de gătit și a ajuns în medicamente, cosmetice și jucării. De asemenea, metalul a fost ingerat în mod intenționat după ce romanii au descoperit că siropurile care conțin plumb ajută la conservarea și îndulcirea vinului.

În timp ce intoxicațiile cu plumb prin alimente și vin contaminate erau mai degrabă o preocupare pentru clasele superioare, întreaga populație ar fi inhalat plumbul din aer produs de uriașele mine și topitorii ale imperiului, plumbul fiind un produs secundar al rafinăriilor de argint și aur.

Pentru a urmări nivelurile de poluare cu plumb din aer de-a lungul epocii romane, McConnell și o echipă internațională de cercetători au analizat carote de gheață prelevate din Arctica. Carotele au oferit o cronologie a concentrațiilor de plumb atmosferic din 500 î.Hr. până în 600 d.Hr.

Cercetătorii descriu, în studiul publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences, modul în care carotele de gheață au evidențiat o creștere bruscă a poluării cu plumb în jurul anului 15 î.Hr. după ascensiunea Imperiului Roman. Nivelurile au rămas apoi ridicate până la declinul Pax Romana, o perioadă de 200 de ani de pace și prosperitate relativă care s-a încheiat în 180 d.Hr. Pe parcursul acestei perioade, McConnell estimează că imperiul a eliberat în atmosferă peste o jumătate de milion de tone de plumb.

Pentru a stabili impactul pe care l-ar fi putut avea poluarea, oamenii de știință au apelat la modele atmosferice pentru a cartografia modul în care plumbul s-ar fi răspândit în Europa. S-au bazat apoi pe studii moderne pentru a calcula cantitatea de metal neurotoxic care s-ar fi acumulat la copii și impactul pe care l-ar fi putut avea asupra IQ-ului acestora.

În medie, nivelurile de plumb din sângele copiilor la apogeul Imperiului Roman ar fi putut crește cu 2,4 micrograme per decilitru, au constatat cercetătorii, reducându-le IQ-ul cu 2,5 până la 3 puncte. Atunci când se ia în considerare plumbul de fond, nivelurile din sângele copiilor ar fi putut ajunge la aproximativ 3,5 micrograme pe decilitru.

Conform unor estimări, Imperiul Roman număra peste 80 de milioane de oameni la apogeul său, ceea ce înseamnă că aproximativ un sfert din populația lumii ar fi putut fi expusă la poluarea cu plumb generată de minerit și topire. Efectele otrăvirii cu plumb pot fi atât de grave încât cercetătorii au dezbătut dacă aceasta a contribuit la căderea imperiului.

„O reducere de 2,5 până la 3 puncte a IQ-ului poate părea puțin, dar a fost la nivelul întregii populații și ar fi persistat timp de aproape 180 de ani în timpul Pax Romana”, a declarat McConnell. „Las epidemiologilor, istoricilor antici și arheologilor sarcina de a stabili dacă nivelurile de poluare atmosferică cu plumb și impactul asupra sănătății pe care le-am identificat … au fost suficiente pentru a schimba istoria”.

În timp ce poluarea cu plumb din aer a scăzut după Imperiul Roman, aceasta a crescut din nou în Evul Mediu și a crescut în secolul al XX-lea odată cu Revoluția Industrială și arderea combustibililor fosili, inclusiv a combustibililor cu plumb pentru vehicule. Un studiu realizat în 2021 de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA a constatat că nivelurile de plumb din sânge la copiii cu vârste cuprinse între unu și cinci ani au scăzut de la 15,2 la 0,83 micrograme per decilitru între sfârșitul anilor 1970 și 2016, odată cu interzicerea combustibililor cu plumb.