USR vrea ca Primăria Capitalei să ceară Guvernului un teren de lângă Colegiul ”Gheorghe Şincai” pentru amenajarea unui bazin de înot / Campionul olimpic David Popovici a atras atenția în mai multe rânduri asupra lipsei infrastructurii din domeniu

Primăria Capitalei ar putea solicita Guvernului un teren de jumătate de hectar din Strada Lânăriei nr. 93-95, în scopul realizării unui bazin de înot, transmite Agerpres. De precizat că David Popovici, campion olimpic la înot, revelație la nivel mondial în domeniu, a atras atenția în mai multe rânduri asupra lipsei infrastructurii de specialitate și a criticat autoritățile pentru lipsa de implicare în susținerea sportivilor.

Proiectul elaborat de USR urmează să fie discutat în şedinţa de vineri a Consiliului General al Capitalei.

Edificarea bazinului de înot ar urma să fie realizată în termen de cinci ani de la data preluării imobilului, cu fonduri din bugetul local al municipalităţii sau alte surse legal constituite.

Conform referatului de aprobare, Capitala se confruntă cu un deficit clar în ceea ce priveşte infrastructura sportivă de bază, în special facilităţile publice pentru practicarea înotului.

Proprietatea avută în vedere, pe care există şase construcţii destinate depozitării, dar şi o centrală termică, este direct lipită de incinta Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai”, care nu dispune de o infrastructură sportivă „adecvată” cerinţelor actuale.

„Realizarea, pe acest amplasament, a unei facilităţi publice destinate practicării înotului sau a unei baze sportive urbane multifuncţionale răspunde unei nevoi reale şi imediate a comunităţii locale, precum şi a instituţiilor educaţionale din zonă”, se explică în referat.

Potrivit raportului de specialitate, imobilul se află în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole „Horting”.

Direcţia Generală de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului susţine iniţiativa, având în vedere că terenul are „potenţialul de a găzdui un centru multifuncţional integrat”, cu funcţiuni principale destinate sportului şi agrementului.

„Este necesară abordarea amplă şi diversă a funcţiunilor propuse, variante compatibile în sensul deschiderii către public şi accesului liber al acestuia, coroborată cu necesitatea de edificare pe verticală şi/sau cu accente verticale, respectiv cu prevederea de spaţii verzi calitativ amenajate, pentru un rezultat – reper urbanistic cu anvergură arhitecturală şi socială în contextul ţesutului urban şi al vecinătăţii monumentului istoric”, se menţionează în document.