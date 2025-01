Ursula von der Leyen anunță ajutorul UE pentru Transnistria, lăsată de Rusia fără gaze în plină iarnă: ”Vom livra gaz oamenilor din Transnistria și le vom reda accesul la electricitate și încălzire. Vremurile grele ne arată adevărații prieteni”

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a anunțat luni ajutorul UE pentru Transnistria, lăsată de Rusia fără gaze în plină iarnă. Uniunea Europeană (UE) a propus un pachet de asistență de urgență în valoare de 30 de milioane EUR, ca un prim pas pentru a sprijini Republica Moldova în soluționarea crizei energetice grave provocate de Gazprom, potrivit unui comunicat al executivului european.

Prin intermediul acestui pachet, UE este pregătită să finanțeze achiziționarea și transportul de gaze naturale către regiunea transnistreană, pentru a contribui la restabilirea alimentării cu energie electrică și termică a celor peste 350 000 de locuitori ai regiunii până la 10 februarie 2025. Pachetul poate permite, de asemenea, alimentarea cu energie electrică de la malul stâng la malul drept.

Pe lângă facilitarea achiziționării și transportului de gaze către Transnistria, UE s-a angajat să furnizeze în următoarele săptămâni un pachet de sprijin financiar pentru Republica Moldova, cu scopul de a atenua consecințele sociale ale crizei pentru cetățenii Republicii Moldova, punând în același timp bazele unei reziliențe energetice pe termen lung și ale creșterii economice în Moldova.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că „în mijlocul iernii, mai mult de trei sute cincizeci de mii de locuitori din regiunea transnistreană sunt lăsați în întuneric și în frig pentru că Rusia a decis să oprească livrările de gaze. Pur și simplu nu putem accepta ca oamenii de pe continentul nostru să nu aibă acces la cele mai elementare servicii. Dar vremurile grele ne arată adevărații prieteni. Acesta este motivul pentru care aruncăm astăzi un colac de salvare. Vom livra gaz oamenilor din Transnistria și le vom reda accesul la electricitate și încălzire.”

Pachet UE pentru soluționarea crizei energetice din Moldova

Acest pachet de asistență vine în contextul în care regiunea transnistreană trece printr-o gravă criză energetică. De la 1 ianuarie 2025, Gazprom nu și-a onorat obligația contractuală de a transporta gaz către regiune. În consecință, regiunea trebuie să se bazeze pe rezervele de cărbune și gaz pentru a furniza electricitate și încălzire populației sale, care sunt insuficiente pentru a acoperi nevoile acesteia.

Pachetul de astăzi va evita deteriorarea în continuare a situației umanitare și va furniza gaze naturale pentru a acoperi nevoile imediate. Se analizează, de asemenea, opțiunea de a furniza sprijin prin intermediul livrărilor de cărbune din Ucraina. Pe lângă facilitarea achiziționării și transportului de gaze naturale, UE a sprijinit, de asemenea, alocarea de capacități de transport de-a lungul întregului traseu de livrare a gazelor naturale din Bulgaria și România până la punctele de intrare ale sistemului de transport al gazelor naturale din Moldova.

Propunerea de astăzi reprezintă un sprijin specific pentru Moldova, inclusiv pentru regiunea transnistreană, în valoare de 30 de milioane EUR pentru achiziționarea de gaze care pot fi utilizate pentru producerea de energie electrică și termică pentru regiunea transnistreană și de energie electrică pentru malul drept. Prin finanțarea oferită în cadrul acestui plan de urgență, Moldova ar putea achiziționa gaze de la furnizori din Ucraina și de pe piața europeană.

De asemenea, se pregătește un pachet de asistență mai amplu pentru a sprijini în continuare întreaga țară în această perioadă dificilă. Mai precis, un pachet mai cuprinzător de sprijin al UE în domeniul energiei va viza atenuarea consecințelor crizei și diminuarea presiunii asupra prețurilor la energie, punând totodată bazele stabilității și rezilienței energetice pe termen lung în Moldova. Acesta se va baza pe Planul de creștere al Moldovei, care este în curs de finalizare.

Context

Gazprom nu și-a onorat obligațiile contractuale, întrerupând livrările de gaze către regiunea transnistreană a Moldovei. Ca urmare, a izbucnit o criză energetică gravă, cu consecințe economice și sociale enorme pentru locuitorii din Moldova și un impact devastator asupra mijloacelor de subzistență ale populației din regiunea transnistreană.

Până în prezent, UE a furnizat deja 240 de milioane EUR sub formă de sprijin bugetar direct pentru sistemul energetic din Moldova în perioada 2021-2024, pentru a ajuta persoanele cele mai vulnerabile. În sezonul de încălzire 2023-2024, peste 750 000 de gospodării au beneficiat de compensații prin intermediul Fondului de reducere a vulnerabilității energetice (EVRF) sprijinit de UE.

În plus, începând din 2021, UE a acordat granturi în valoare de 67 de milioane EUR care au mobilizat investiții de peste 640 de milioane EUR prin intermediul partenerilor financiari internaționali. Acestea sprijină eficiența energetică a Moldovei în clădirile publice și rezidențiale și tranziția către energia verde. De asemenea, UE sprijină consolidarea capacităților și pilotarea Fondului moldovenesc pentru eficiență energetică în sectorul rezidențial. Moldova a beneficiat, de asemenea, de asistență macrofinanciară din partea UE în valoare de 295 de milioane EUR începând din 2023, din care 220 de milioane EUR au fost acordate sub formă de împrumuturi și 75 de milioane EUR sub formă de granturi. Printre alte priorități, tranșa s-a axat pe reformele din sectorul energetic.

Din 2022, rețeaua Moldovei a fost conectată la rețeaua electrică continentală europeană. La 1 decembrie 2024, capacitatea de export din UE către Ucraina și Moldova a fost majorată de la 1,7 la 2,1 GW, inclusiv 315 MW pentru Moldova. Ulterior, în decembrie, s-a ajuns la un acord prin care Moldova ar putea beneficia de capacitățile neutilizate de Ucraina.

În plus, cu ajutorul UE, Right Bank a reușit să se diversifice complet de la aprovizionarea cu gaze rusești în 2022, la apogeul crizei aprovizionării cu gaze. De atunci, Right Bank este aprovizionată exclusiv de pe piețele de gaze ale UE.