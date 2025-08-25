G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

UPDATE Sebastian Popescu, fost candidat la președinția României, dus la audieri de…

Sebastian Popescu, Partidul Noua Românie
Sursa foto: Facebook Sebastian Popescu

UPDATE Sebastian Popescu, fost candidat la președinția României, dus la audieri de poliție după ce un apelant la 112 a sesizat că acesta ar fi abordat pe social media un minor de 15 ani, pentru a-l determina să întrețină relații sexuale (surse)

Anchete25 Aug • 1.496 vizualizări 1 comentariu

Sebastian Popescu, fost candidat la președinția României, a fost dus la audieri de poliție după ce un apelant la 112 a sesizat că acesta ar fi abordat pe social media un minor de 15 ani, pentru a-l determina să întrețină relații sexuale. Reclamația a fost făcută de „Justițiarul de Berceni”, iar un clip video în care Popescu discuta cu poliția a fost postat pe contul de TikTok al acestuia.

UPDATE 11:22 Autoritățile nu au dispus măsuri preventive pentru Sebastian Popescu, în urma audierilor, conform surselor G4Media. Polițiștii continuă verificările în acest caz, conform acelorași surse.

știrea inițială 

@justitiaruldebercenireal Ups #justitiaruldeberceni ♬ original sound – Justițiarul de Berceni

La fața locului, în Sectorul 3, s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 27 Poliție, care au discutat cu cele două persoane.

Ulterior, Sebastian Popescu a fost dus la audieri, pentru verificări suplimentare.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

VIDEO Dani Mocanu a scăpat de acuzațiile de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional organizat în baza deciziei CCR privind prescripția / În primă instanță, manelistul fusese condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare

Anchete17 Aug • 10.473 vizualizări
13 comentarii

BREAKING Procurorii care anchetează incendiul de la depozitul de muniție al UM Cugir spun că nu există indicii cu privire la existența unui sabotaj / În hala care a luat foc erau sute de mii de cartușe

Anchete13 Aug • 5.258 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Incendiu într-o hală cu muniție la Uzina de armament Cugir. Au fost distruse sute de mii de cartușe, posibilă pagubă de 5 milioane de euro

Anchete2 Aug 2025 • 2.133 vizualizări
1 comentariu

1 comentariu

  1. tipic romanesc , in loc de predat educatie s3xuala in scoli ati bagat religia care de astfel isi arata rezultatele .

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.