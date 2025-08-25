UPDATE Sebastian Popescu, fost candidat la președinția României, dus la audieri de poliție după ce un apelant la 112 a sesizat că acesta ar fi abordat pe social media un minor de 15 ani, pentru a-l determina să întrețină relații sexuale (surse)

Sebastian Popescu, fost candidat la președinția României, a fost dus la audieri de poliție după ce un apelant la 112 a sesizat că acesta ar fi abordat pe social media un minor de 15 ani, pentru a-l determina să întrețină relații sexuale. Reclamația a fost făcută de „Justițiarul de Berceni”, iar un clip video în care Popescu discuta cu poliția a fost postat pe contul de TikTok al acestuia.

UPDATE 11:22 Autoritățile nu au dispus măsuri preventive pentru Sebastian Popescu, în urma audierilor, conform surselor G4Media. Polițiștii continuă verificările în acest caz, conform acelorași surse.

știrea inițială

La fața locului, în Sectorul 3, s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 27 Poliție, care au discutat cu cele două persoane.

Ulterior, Sebastian Popescu a fost dus la audieri, pentru verificări suplimentare.