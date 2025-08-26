Uniunea Europeană îi transmite lui Donald Trump că are „dreptul suveran” de a reglementa serviciile digitale

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Uniunea Europeană are „dreptul suveran” de a reglementa serviciile tehnologiei digitale, a afirmat marţi Comisia Europeană, ca răspuns la ameninţările lui Donald Trump de a impune taxe vamale ţărilor care, potrivit lui, vizează companiile tehnologice americane, relatează POLITICO, preluat de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„UE şi statele sale membre au dreptul suveran de a reglementa activităţile economice pe teritoriul nostru, în conformitate cu valorile noastre democratice”, a afirmat purtătoarea de cuvânt a executivului european, Paula Pinho.

Într-o postare pe Truth Social, Donald Trump ameninţase luni că va „impune tarife suplimentare substanţiale” şi va impune restricţii la exportul de tehnologie şi cipuri către ţările cu reguli digitale pe care le consideră discriminatorii faţă de companiile americane. „În calitate de preşedinte al Statelor Unite, voi lua atitudine împotriva ţărilor care atacă incredibilele noastre companii americane de tehnologie”, a declarat Trump. „America şi companiile americane de tehnologie nu mai sunt nici „puşculiţa”, nici „preşul” lumii. Arătaţi respect faţă de America şi de uimitoarele noastre companii de tehnologie sau luaţi în considerare consecinţele!”, a avertizat el.

Administraţia Trump şi unii dintre aliaţii săi din domeniul tehnologiei au atacat în repetate rânduri Legea serviciilor digitale (DSA) a UE, reglementarea emblematică ce vizează platformele sociale, acuzând blocul european de cenzură şi susţinând că legea ar impune costuri companiilor americane.

DSA reglementează principalele platforme online, motoarele de căutare şi comerţul electronic. Serviciile cu peste 45 de milioane de utilizatori din UE – inclusiv Facebook, Instagram şi TikTok – trebuie să evalueze şi să limiteze riscurile precum dezinformarea şi prejudiciile aduse minorilor, conform legislaţiei europene.