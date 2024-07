Uniunea Europeană analizează cum să trimită centre de date în spațiu / „Un produs al imaginației mai mult decât o realitate în acest moment” / De ce este o cursă găsirea locurilor unde să fie amplasate centrele de date

Poate că nu se va întâmpla până în 2036, dar Europa analizează cum să trimită centre de date în spațiu într-un mod durabil. De când inteligența artificială generativă (AI) a luat avânt, cererea de centre de date a crescut vertiginos, dar, din cauza lipsei de terenuri și a nevoii de energie, Europa analizează posibilitatea de a trimite centre de date în spațiu, în scopul suveranității datelor și al eficienței energetice, transmite Euronews.

Un studiu recent a constatat că este fezabil din punct de vedere tehnic, ecologic și economic să se lanseze centre de date pe orbită într-un mod care să consume mai puțină energie decât centrele de date de la sol.

„Putem spune astăzi că rezultatele sunt foarte încurajatoare”, a declarat Damien Dumestier, directorul studiului de la Thales Alenia Space.

„Am găsit o soluție care este fezabilă din punct de vedere tehnic, are sens din punct de vedere financiar și are o amprentă de carbon cu un impact mai mic decât pe Pământ”, a declarat el pentru Euronews Next.

Finalizarea studiului a durat 16 luni și a costat 2 milioane de euro. Acesta a fost coordonat de Thales Alenia Space în numele Comisiei Europene.

Acapararea terenurilor

Centrele de date sunt instalațiile fizice care găzduiesc sistemele informatice ale unei organizații și volume mari de date, care pot fi recuperate oriunde în lume. Acestea necesită multă energie pentru a funcționa și pentru a rămâne reci.

Până în 2026, centrele de date ar putea utiliza un total de 1 000 de terawatt-ore anual, estimează Agenția Internațională pentru Energie (AIE), adăugând că acest lucru este aproximativ echivalent cu consumul de energie electrică al Japoniei.

Ideea centrului de date spațial este că acesta ar putea funcționa pe bază de energie solară, ceea ce l-ar face mai puțin energo-intensiv. Dar un proiect atât de ambițios probabil că nu ar fi gata până în 2036, a spus Dumestier, iar problema este deja la ușa noastră.

„Există un grup restrâns de cumpărători care sunt incredibil de puternici și avizi de spațiu pentru centre de date și care au buzunare adânci”, a declarat pentru Euronews Kevin Restivo, care conduce cercetarea europeană privind centrele de date la firma de consultanță imobiliară CBRE.

Acești cumpărători sunt companiile Big Tech, cum ar fi Microsoft, Amazon Web Services și Google, care sunt cunoscute ca „hyperscalers”.

Restivo a declarat că există o lipsă de energie disponibilă în majoritatea piețelor metropolitane europene și că terenurile adecvate cu acces la o sursă de energie suficient de puternică sunt, de asemenea, din ce în ce mai greu de găsit sau de asigurat.

Ca urmare, vom asista la construirea de centre de date în părți ale țărilor europene care nu le-au avut până acum, a spus el, menționând achiziționarea de către Microsoft a unui teren în Yorkshire, în nordul Angliei, care, nu întâmplător, are deja asigurată alimentarea cu energie electrică a terenului.

„O fantezie a imaginației”

Trimiterea centrelor de date în spațiu este „un produs al imaginației mai mult decât o realitate în acest moment”, a spus Restivo.

„Cu toate acestea, cred că cercetarea care se îndreaptă către centre de date în spațiu sau centre de date sub apă sunt eforturi meritorii”, a declarat el pentru Euronews, adăugând că „testarea parametrilor de dezvoltare a centrelor de date este crucială pentru ca industria să se dezvolte”.

Astfel de dezvoltări ar putea include capacitatea de a utiliza alte metode de alimentare decât conectarea la rețeaua electrică sau funcționarea autonomă a centrelor de date, cu o intervenție minimă.

Dar beneficiile cercetării unor idei îndepărtate, cum ar fi centrele de date spațiale, pot permite, de asemenea, dezvoltarea altor tehnologii spațiale, cum ar fi robotica sau lansatoarele.

Potrivit studiului, pentru ca centrele de date spațiale să fie eficiente din punct de vedere energetic, acestea ar avea nevoie de un nou tip de lansator care să producă de zece ori mai puține emisii. De asemenea, centrele de date ar trebui să rămână pe orbită cu combustibil pentru rachete, astfel încât ar putea fi necesară găsirea unei alternative.

Dumestier a declarat că a purtat discuții cu Ariane Group din Franța și cu o companie spațială germană, care au spus că obținerea unui lansator mai ecologic nu este fezabilă de azi pe mâine, dar în câțiva ani ar putea fi.

O altă problemă este asigurarea faptului că centrele de date spațiale nu se adaugă la lista de sateliți dispăruți și uitați.

Dumestier a declarat că centrele de date vor orbita la o altitudine de aproximativ 1 400 de kilometri, ceea ce este mai înalt decât sateliții spațiali.

Dar asigurarea faptului că centrele de date spațiale au o durată de viață lungă și că materialele sunt reutilizabile este esențială pentru îndeplinirea obiectivelor de durabilitate.

Centrele de date spațiale ar putea aduce „suveranitatea datelor înapoi europenilor și pot oferi Europei o oportunitate emblematică de implementare și de a deveni un lider în sectorul spațial”, a spus el.

„În ceea ce privește beneficiile, este o piață mare care este accesibilă și care va deschide noi uși pentru alte aplicații”.