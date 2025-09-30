Un șofer fără permis, aflat la a doua faptă de acest gen, iertat de judecător / Se grăbea să ajungă la spital, unde se afla fiul său, victimă a unui accident rutier

Un șofer prins fără permis a fost iertat de judecători pe motiv că mergea să-și vadă fiul la spital, scrie Ziarul de Iași.

Bărbatul a scăpat cu un simplu avertisment, după ce a fost prins conducând fără permis și trimis în judecată de către procurori.

Argumentul său, că se grăbea să-și vadă fiul la spital a fost acceptat de Judecătoria Răducăneni. Nu însă și de procurori, care au declarat apel.

Bărbatul a fost oprit de poliție pentru că circula cu vitează, iar aceștia au constat că șoferul nu are permis. Acesta îi fusese deja reținut pentru că, într-o altă împrejurare, condusese cu dreptul de a conduce suspendat. El spus anchetatorilor că știa că nu are dreptul de a conduce, dar era grăbit să ajungă la Iași. Fiul său fusese rănit într-un accident rutier și se afla internat la Spitalul „Sf. Spiridon”.

Judecătorii au apreciat că bărbatul de 53 de ani, fără antecedente penale și integrat social, nu prezintă un potențial infracțional ridicat.

Fapta sa reprezenta o excepție în comportamentul său, ceea ce nu făcea necesară aplicarea unei pedepse. Judecătorii au considerat că un simplu avertisment este suficient pentru a i se atrage atenția asupra posibilelor consecințe ale altor fapte de același fel.