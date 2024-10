Un serial TV poliţist produs de Disney îşi schimbă titlul în urma unui ordin judecătoresc din Italia / A fost scos numele localității Avetrana, un orășel din sudul peninsulei

Un serial TV poliţist produs de Disney, a cărui lansare a fost suspendată săptămâna trecută de un tribunal din Italia, îşi va schimba titlul pentru a depăşi astfel obstacolele de natură judiciară, a anunţat marţi gigantul american din industria de divertisment, citat de Reuters, transmite Agerpres.

„Avetrana – This is not Hollywood”, o relatare fictivă despre asasinarea în 2010 a unei fete de 15 ani de către membrii familiei sale şi despre frenezia mediatică generată de acest caz, se va intitula de acum „This is not Hollywood”, precizează un comunicat al grupului Disney.

Noul serial va fi disponibil începând de miercuri pe platforma de streaming Disney+, se afirmă în acelaşi comunicat.

Primarul din Avetrana, un orăşel din sudul Italiei în care s-a produs acea crimă, a intentat o acţiune în justiţie împotriva serialului, pe motiv că titlul acestuia afecta reputaţia localităţii italiene.

Serialul TV, realizat în limba italiană, ar fi trebuit să fie lansat pe 25 octombrie, însă un tribunal din Taranto a acceptat apelul primarului şi a suspendat provizoriu lansarea, înaintea unei audieri programate pe 5 noiembrie, în cadrul căreia instanţa urmează să se pronunţe într-un cadru mai larg.

Reprezentanţii industriei de film şi televiziune au criticat decizia instanţei de a suspenda lansarea serialului TV, iar directoarea asociaţiei producătorilor italieni (APA), Chiara Sbarigia, a spus că decizia reprezintă „o încălcare gravă a principiului libertăţii de exprimare”.