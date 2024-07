Un șarpe boa din Marea Britanie a dat naștere la 14 pui după un deceniu de trai solitar/ Reproducerea asexuală, un fenomen deosebit de rar pentru șerpi

Ronaldo, un boa brazilian curcubeu de 1,80 m ținut la o școală din Marea Britanie, era considerat a fi mascul – până când șarpele a dat naștere la 14 pui luna trecută, scrie NBC news.

Nu mai avusese contact cu un alt șarpe de aproape un deceniu, așa că pare să fi trecut printr-un proces natural de reproducere asexuată numit partenogeneză. Termenul este derivat din cuvintele grecești pentru „naștere virgină”.

Școala a declarat că acesta este cel de-al treilea caz documentat de acest tip de naștere de care are cunoștință de la un boa curcubeu brazilian ținut în captivitate.

Ronaldo locuiește la City of Portsmouth College, o școală academică și profesională pentru tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani din sudul Angliei, unde șarpele este folosit pentru a ajuta la instruirea elevilor cu privire la modul de îngrijire a animalelor.

„Am primit un telefon de la un coleg de-al meu care m-a întrebat de ce am eliberat niște șerpi mici împreună cu Ronaldo”, a declarat Pete Quinlan, un tehnician de animale de la colegiu care a avut grijă de șarpe în ultimii nouă ani.

Quinlan a declarat că gândul său inițial în acea zi, 21 iunie, a fost că a fost o greșeală. Deși era ziua lui liberă, Quinlan a intrat și a recunoscut imediat că șerpii cu Ronaldo erau pui de boa constrictor curcubeu.

„Am fost complet nedumerit”, a spus el, menționând că lucrează cu reptile de peste 50 de ani.

„Am ținut literalmente mii de șerpi în acest timp și am crescut și o mulțime de șerpi”, a adăugat Quinlan. „Într-un comunicat de presă, colegiul a descris evenimentul drept o „naștere miraculoasă”, deși se știe că unii șerpi și alte animale – inclusiv crocodilii și albinele de miere – produc descendenți asexuali.

Partenogeneza are loc atunci când un embrion se dezvoltă fără a fi fertilizat. Procesul este deosebit de rar pentru vertebrate, inclusiv pentru șerpi.

Spre deosebire de reproducerea sexuală, care necesită spermatozoizi pentru a fertiliza un ovul, partenogeneza poate implica subproduse ale procesului care creează ovule, numite corpuri polare, care sunt utilizate pentru a umple acel gol. Aceste celule se combină din nou în ouă, dând embrionilor două seturi de ADN similare, dar nu identice.

Partenogeneza poate avea loc, de asemenea, atunci când celulele sexuale se dublează și apoi se unesc din nou; acest proces creează clone ale mamei, deși apare în principal la plante, nu la animale.

Cercetătorii încă investighează de ce și cât de frecvent are loc partenogeneza la animale.

Quinlan a declarat că unii cercetători cred că șerpii suferă partenogeneză atunci când femelele nu au un partener pentru cea mai mare parte a vieții lor. În ultimii ani, au apărut alte câteva rapoarte despre animale care se reproduc asexuat în captivitate. Anul trecut, un rechin de la grădina zoologică Brookfield din Illinois a dat naștere unui pui prin partenogeneză, după ce nu a avut contact cu un rechin mascul timp de cel puțin patru ani. Iar un studiu din 2021 a arătat că condorii din California, o specie de păsări pe cale de dispariție, s-au reprodus asexuat în captivitate, chiar dacă au avut acces la parteneri.

O pisică de mare pe nume Charlotte, care a rămas însărcinată prin partenogeneză la un acvariu din Carolina de Nord, a murit duminică. Acvariul a anunțat luna trecută că pisica de mare- a cărei poveste a devenit chiar subiectul unui sketch din „Saturday Night Live” – nu mai era însărcinată și fusese diagnosticată cu o boală rară.

Quinlan a declarat că l-a primit inițial pe Ronaldo de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, o organizație caritabilă care sprijină bunăstarea animalelor. Un veterinar a spus că Ronaldo era mascul, iar Quinlan nu a pus niciodată la îndoială acest lucru. Este mai greu să determini sexul unui șarpe atunci când acesta este adult decât atunci când este pui, a spus el.

Ronaldo este un „șarpe foarte popular” la școală, a spus Quinlan, adăugând că elevii nu mai avuseseră niciodată grijă de șerpi nou-născuți, așa că aceasta ar trebui să fie o „experiență foarte bună” pentru ei.

Evie Allen, o studentă de la colegiu care lucrează cu Ronaldo, a declarat că a fost „șocată” și „confuză” când un prieten i-a spus că șarpele a născut.

„Colegiul intenționează să păstreze unul sau doi dintre puii de șarpe și să aibă grijă de restul până când aceștia vor mânca câteva mese și vor fi suficient de sănătoși pentru a merge la noi case.

Povestea lui Ronaldo a atras atenția în întreaga lume.

„Nu mă așteptam să devină atât de virală cum a devenit”, a declarat Paula Hetherington, care se ocupă de marketing și comunicare pentru colegiu.

„Dacă îl căutați pe Google pe șarpele Ronaldo, pare să fie mai popular decât fotbalistul Ronaldo”, a spus Quinlan.