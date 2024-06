Un nou Aquapark la Băile Felix: costă 38 de milioane de euro și va fi construit pe 10 hectare / ”Am ajuns la un număr record de 300.000 de turiști anual și nu vrem să ne oprim aici”

Un aquapark ultramodern va fi construit pe o suprafață de 10 hectare, vizavi de Hotelul President din Băile Felix, pe câmpul dintre stațiunile Băile Felix și Băile 1 Mai, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj

Proiectul, estimat la 38 de milioane de euro, promite să devină un punct de referință pentru turismul din regiune.

Noul aquapark va oferi o gamă variată de facilități pentru vizitatori, incluzând bazine de diferite dimensiuni și adâncimi, jocuri acvatice pentru toate vârstele, tobogane spectaculoase și o zonă de agrement echipată cu terenuri de tenis și beach volei etc.

Proiectul urmărește să răspundă cerințelor unui număr tot mai mare de turiști care aleg aceste stațiuni pentru petrecerea vacanțelor.

Realizarea unui aquapark este absolut necesară pentru dezvoltarea turistică a stațiunilor Băile Felix și Băile 1 Mai.

Am ajuns la un număr record de 300.000 de turiști anual și nu vrem să ne oprim aici.

În acest sens, am depus acest proiect spre finanțare prin Programul Operațional Regional, pe fonduri europene, dar ne bazăm și pe unele finanțări de la Guvern.

Având în vedere valoarea ridicată a investiției, acest aquapark va revoluționa din punct de vedere turistic, toată această zonă a României, a declarat primarul Cristian Laza.

Proiectul nu numai că va atrage și mai mulți turiști în regiune, dar va crea și numeroase locuri de muncă atât în faza de construcție, cât și după deschiderea aquapark-ului.

Astfel, impactul economic asupra comunității locale este estimat a fi unul considerabil.

Aquapark-ul este așteptat să fie un magnet pentru turiști din întreaga țară, dar și din străinătate, aducând un plus de valoare stațiunilor Băile Felix și Băile 1 Mai.

Deschiderea acestui aquapark va marca un nou capitol în istoria turismului balnear din România, contribuind semnificativ la creșterea atractivității și competitivității regiunii pe plan internațional.

În contextul acestei investiții majore, autoritățile locale își exprimă optimismul cu privire la viitorul turismului în Băile Felix și Băile 1 Mai, așteptându-se la un aflux și mai mare de vizitatori în anii ce vor urma.