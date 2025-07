Trupa britpop britanică Oasis îşi începe turneul de revenire la Cardiff / Vocalistul Noel Gallagher (58 de ani) a declarat săptămâna trecută că formaţia „sună beton” la repetiţii

Trupa Oasis, considerată cea mai importantă formaţie britpop britanică din anii 1990, îşi începe turneul de revenire vineri, cu un concert la Cardiff, aducându-i pe cei doi fraţi Gallgher împreună pe scenă pentru prima oară după mai bine de 16 ani, transmite Reuters, transmite Agerpres.

Formaţia, ale cărei hituri „Live Forever” şi „Wonderwall” au definit genul britpop, a anunţat această revenire acum aproape un an, declanşând frenezia fanilor.

Chitaristul, principalul compozitor şi vocalistul Noel Gallagher, 58 de ani, a declarat săptămâna trecută pentru postul de radio talkSPORT că formaţia „sună beton” la repetiţii. „Asta este, de aici nu mai există cale de întoarcere”, a adăugat el.

Formaţia, al cărui album de debut „Definitely Maybe” a fost lansat în urmă cu 31 de ani, s-a despărţit în 2009 după ce Noel a anunţat că nu mai poate colabora cu fratele său mai mic, Liam. De atunci, certurile dintre cei doi fraţi au ocupat primele pagini ale presei tabloide dar fanii loiali ai trupei au continuat să spere că-i vor revedea împreună pe scenă.

„Lucrurile care fac reuniunea Oasis să fie specială sunt lucrurile care fac să fie specială orice reuniune: trebuie să fie ceva ce oamenii chiar îşi doresc foarte mult şi ceva ce oamenii au crezut că nu vor mai vedea vreodată. Iar Oasis a bifat ambele condiţii”, a comentat jurnalistul specializat în muzică Mark Sutherland pentru Reuters.

Numeroşi fani au aşteptat anul trecut ore întregi la „cozi” online pentru a cumpăra bilete, doar pentru a afla, atunci când au avut şansa să le achiziţioneze, că preţul acestora a crescut. Autorităţile britanice au deschis o anchetă în cazul firmei care s-a ocupat de vânzarea de bilete online, Ticketmaster, care folosea un sistem de „preţ dinamic” pentru a creşte costul biletelor în ultimele minute.

Însă toată lumea este atentă acum la formaţie şi a uitat de scandalul achiziţionării de bilete. Pe scenă urmează să urce fraţii Gallagher, alături de membrul din formula iniţială Paul ‘Bonehead’ Arthurs şi de Gem Archer şi Andy Bell. Joey Waronker, care a cântat şi în formaţiile Beck şi REM, îşi va ocupa locul la baterie.

Albumul „Definitely Maybe”, lansat în 1994, este cu siguranţă o bornă a britpop-ului, o reacţie strălucitoare a britanicilor la muzica grunge americană, conform lui Mark Sutherland.

Cel de-al doilea album, „(What’s the Story) Morning Glory?”, le-a oferit fanilor hituri precum „Wonderwall” şi „Don’t Look Back in Anger” şi a fost albumul cu cele mai mari vânzări în Marea Britanie din anii ’90, deschizând şi drumul spre succes la trupei în SUA.

După două concerte susţinut la Cardiff în cadrul turneului Oasis Live ’25, formaţia va concerta la Manchester, oraşul de origine al fraţilor Gallagher. Turneul va continua în Marea Britanie şi Irlanda, după care formaţia va trece Atlanticul pentru concerte în America de Nord şi de Sud, urmate de spectacole în Asia şi Australia.