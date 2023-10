Un milion de persoane au participat la „Străzi deschise 2023” în Capitală, anunță primarul Nicușor Dan

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a anunţat că, în perioada 29 aprilie – 8 octombrie 2023, un milion de persoane au participat la proiectul „Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană”, transmite Agerpres.

El a fost prezent, duminică, în ultimul sfârşit de săptămână din cadrul proiectului „Străzi deschise”, pe strada Pucheni din Sectorul 5.

„E ultima zi de ‘Străzi deschise’. A fost o iniţiativă a unor ONG-uri, dar primăria are logistica să o facă – poliţie locală, ambulanţe, pază, Poliţia Rutieră etc. Am fost bucuroşi că oamenii au ieşit, pentru că vrem să reclădim un spirit de comunitate, oamenii să se simtă bine, oraşul să nu fie doar aşa, un loc prin care treci cu maşina sau cu autobuzul de la serviciu până acasă. Vrem să aducem cultura în stradă. Practic toate instituţiile noastre de cultură au participat: Circul, teatrele pentru copii (Ţăndărică, Creangă, Opera Comică), Biblioteca Metropolitană Bucureşti, Muzeul Municipiului Bucureşti. (…) Toată lumea a fost în stradă. Am avut un milion de oameni cu totul anul ăsta. Cheltuielile de funcţionare au fost 400.000 lei. În rest, totul a fost furnizat de către instituţiile pe care le-am avut”, a afirmat Nicuşor Dan.

El a precizat că evenimentul se va repeta şi anul viitor. „Vom face acelaşi lucru. O să ieşim (…) în cartiere foarte mult, o să vedem dacă ne vom permite să aducem şi artişti independenţi mai mulţi decât anul acesta”, a adăugat Nicuşor Dan.

Programul a inclus activităţi artistice şi sportive organizate de PROEDUS. Copiii şi părinţii au putut participa la ateliere de creaţie, pregătite de Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, şi au urmărit acrobaţii în cadrul spectacolului susţinut de Circul Metropolitan Bucureşti.

Proiectul outdoor „Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” a fost organizat de Primăria Capitalei, prin Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism, alături de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti şi PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive al Municipiului Bucureşti.

Pe parcursul a 23 de weekend-uri, în perioada 29 aprilie – 8 octombrie 2023, cel mai amplu proiect outdoor al Capitalei a transformat artere şi zone aglomerate ale oraşului în spaţii pietonale şi zone de relaxare pentru trecători.

Pe parcursul celor şase luni, proiectul „Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” s-a extins din Calea Victoriei, succesiv, în unele cartiere bucureştene:

– Sectorul 1: Calea Victoriei, Cartierul Aviaţiei: Strada General Ştefan Burileanu; Şoseaua Kiseleff; Strada Pajurei;

– Sectorul 2: Aleea Circului;

– Sectorul 4: Strada Cuza Vodă nr. 100;

– Sectorul 5: Cartierul Rahova – strada Bârcă; Strada Pucheni; Cartierul 13 Septembrie;

– Strada Novaci; Strada Humuleşti;

– Sectorul 6: Drumul Taberei, între strada Valea Ialomiţei şi strada Valea Argeşului.