Un koala curios s-a plimbat printr-o gară australiană

Un koala a făcut o vizită neaşteptată la o gară din Australia, determinând o scurtă intervenţie a poliţiei, a raportat marţi agenţia guvernamentală Transport for New South Wales (NSW), informează agenția DPA, citată de Agerpres.

Imaginile publicate de agenţie arată un koala plimbându-se pe peronul gării din Casula, o suburbie a Sydney-ului, la primele ore ale dimineţii de vineri.

That’s not a eucalyptus tree!

A koala has been captured on CCTV casually strolling through a train station in Sydney’s south-west.

The furry traveller was seen climbing up steps at Casula station before wandering dangerously close to the platform’s edge – although incoming… pic.twitter.com/MCmUjekts3

— 10 News First Sydney (@10NewsFirstSyd) October 8, 2024