Un italian analizează sucurile din gările din toată Italia: „Cel mai bun e în Genova, portocalele provin dintr-un copac din spatele barului" / "Sunt barmani care mă roagă să trec pe la barurile lor"

Stefano Furlani, un italian de 29 de ani a devenit celebru în peninsulă cu recenziile sale postate pe paginia de socializare ”una.spremuta.grazie” referitoare la sucurile de fructe pe care le vând barurile gărilor din Italia.

El spune într-un interviu acordat Corriere della Sera că a început să facă recenzii video după ce și-a dat seama cât timp petrece în gări, el fiind actor într-o trupă de teatru, scrie Curierul Italiei.

„Am început să fac aceste recenzii în 2019, când făceam parte dintr-o companie de teatru din Trento și, făcând naveta între cele două capitale de provincie, m-am trezit petrecând mult timp în stațiile respective.

Pentru a trece timpul, am început să notez într-un caiet ceea ce vedeam în jurul meu și, în special, m-am trezit notând sucurile pe care le ceream în mod regulat la bar.

Această „pasiune” a devenit un obicei pe care, în vara anului 2023, în timpul unui grătar, niște prieteni l-au descoperit: până în acel moment nu-l pomenisem nimănui pentru că nu mi se părea atât de interesant. Mi-au cerut să le arăt caietul și m-au invitat să fac publice într-un fel evaluările mele. La sfârșitul lunii august a aceluiași an, s-a născut pagina de Instagram și de acolo a crescut”, a explicat el.

Cel mai bun suc l-a băut în Genova, admite el.

„Barul care face cel mai bun suc de fructe este cel din mica gară Genova Nervi. Și asta, pentru că într-o mică grădină din spate există un portocal care dă fructe zemoase și parfumate. Cel mai prost suc l-am băut în barul din gara Pisa, care era prost după toate criteriile mele de evaluare: în primul rând era insipid și diluat, dar și paharul de plastic în care era servit mi-a influențat judecata”, explică el.

El vrea acum să scrie o carte.

‘Voi scrie o carte. Un ghid cu un clasament al celor mai bune și mai rele baruri din stațiunile italiene. Sunt oameni care cer sfaturi despre cum să facă un suc, dar eu sunt sincer, le spun că nu-l fac niciodată acasă. Și sunt și mai surprins să găsesc sute și sute de vizualizări sub un videoclip proaspăt postat”, spune el.

În ultima vreme, povestește el, se întâmplă să primească solicitări de la barmani.

”Sunt unii barmani care mă roagă să trec pe la barurile lor. Sunt timid, zâmbesc și mă bucur de aceste propuneri. Cu siguranță voi merge acolo”.