Un important diplomat chinez, plasat în detenţie de autorităţile de la Beijing (presă)

Un diplomat chinez considerat un posibil viitor ministru de externe a fost reţinut de autorităţile de la Beijing pentru a fi interogat, a relatat duminică Wall Street Journal, informează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

Liu Jianchao, care conduce Departamentul Internaţional, organismul Partidului Comunist responsabil cu gestionarea relaţiilor cu partidele politice străine, a fost reţinut la întoarcerea sa la Beijing dintr-o călătorie de afaceri la sfârşitul lunii iulie, potrivit unor persoane familiarizate cu situaţia, a relatat ziarul.

Motivul arestării sale nu se cunoaşte, a declarat aceeaşi sursă.

Aceasta este prima dată când un diplomat chinez la acest nivel este reţinut din 2023, atunci când ministrul de externe de la acea vreme, Qin Gang, a fost demis în urma unor dezvăluiri despre o aventură extraconjugală.

Liu Jianchao, în vârstă de 61 de ani, a lucrat în mai multe ambasade, inclusiv în Indonezia şi Filipine, şi a fost purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez.

El a condus, de asemenea, diverse agenţii naţionale şi regionale însărcinate cu implementarea campaniei anticorupţie a preşedintelui Xi Jinping. El a fost văzut ca o stea în ascensiune în diplomaţia chineză.

La începutul lunii iulie, el l-a acuzat pe ministrul american al apărării că „instigă la confruntare şi conflict”, după ce acesta a îndemnat aliaţii SUA să îşi consolideze forţele armate pentru a contracara China.

Cea mai recentă apariţie publică a lui Jianchao datează din 29 iulie în Algeria, după reuniuni în mai multe ţări africane, precum şi în Singapore la sfârşitul lunii trecute, potrivit site-ului Departamentului Internaţional.

