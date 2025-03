Un fotbalist chinez în vârstă de 18 ani a murit în urma unui traumatism cranian suferit la un antrenament: „Am pierdut un copil”

Un fotbalist chinez în vârstă de 18 ani a murit după ce a suferit un traumatism cranian grav în timpul unui stagiu de pregătire în Spania, a anunţat, joi, clubul Beijing Guoan, citat de News.ro.

Guo Jiaxuan a intrat în comă la 6 februarie, după ce a suferit un traumatism cranian în timpul unui meci între echipa U-20 a Beijing Guoan şi formaţia spaniolă RC Alcobendas, la Madrid.

El a fost declarat în moarte cerebrală de către un spital spaniol înainte de a fi transferat la o unitate medicală din Beijing.

Tânărul fundaş, care a jucat pentru echipa U-19 a Beijing Guoan, a murit miercuri seara, a anunţat clubul său într-un mesaj pe reţeaua de socializare Weibo. „Am pierdut un copil care era pasionat de fotbal. Fie ca Jiaxuan să se odihnească în pace.”

„Clubul va continua să facă tot posibilul pentru a gestiona diferitele proceduri legate de acest caz şi pentru a oferi familiei lui Guo Jiaxuan tot ajutorul şi sprijinul de care are nevoie”.

Jucătorul a murit cu o zi înainte să împlinească 19 ani.

El fusese selecţionat pentru echipa naţională U-17 în 2023 şi făcuse parte, de asemenea, dintr-un proiect de tinere talente la Bayern München, cel mai mare club din Germania.

Circumstanţele specifice care au condus la coma lui Guo Jiaxuan rămân neclare, iar familia acestuia a acuzat Asociaţia de Fotbal din Beijing, principalul organism oficial care gestionează fotbalul în capitala chineză, că a ascuns informaţii despre tragedie.

În special, rudele acestuia au cerut acces la înregistrările video ale meciului şi detalii privind tratamentul medical primit de fiul lor înainte de a ajunge la spital. Marţi, fratele jucătorului a declarat pe reţelele de socializare că familia sa doreşte doar „adevăr şi dreptate”.

Într-o declaraţie publicată joi, Asociaţia de Fotbal din Beijing a confirmat decesul tânărului jucător.

„Pentru a evita orice ingerinţă externă în îngrijirea medicală şi din respect pentru sentimentele familiei, am încetat să mai divulgăm informaţii suplimentare, în special despre desfăşurarea meciului şi detaliile tratamentului”, se arată în comunicat.

Ea a precizat că a obţinut înregistrarea video a meciului de la autorităţile spaniole şi că a dispus analizarea acesteia de către experţi. „Ne angajăm să protejăm drepturile şi interesele legitime ale lui Jiaxuan şi să ajutăm familia acestuia în demersurile necesare”, a conchis ea.

