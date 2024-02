Un fost președinte al Mongoliei l-a „înțepat” pe Putin, arătând cât de mare a fost Imperiul Mongol și cât de mică era Rusia în secolul 15

Un fost președinte al Mongoliei a publicat pe o rețea de socializare o hartă care arată cât de mare a fost Imperiul Mongol la momentul său de apogeu și cât de mică era Rusia prin comparație.

Tsakhia Elbegdorj a făcut postarea după interviul pe care i l-a luat liderului de la Kremlin jurnalistul american Tucker Carlson. În cadrul acestuia, Putin a încercat să demonstreze, invocând granițe istorice, că Ucraina este, de fapt, parte din Federația Rusă.

„După discuția lui Putin. Am găsit o hartă istorică mongolă. Nu vă faceți griji. Suntem o națiune pașnică și liberă”, a scris pe X (fosta Twitter), Elbegdorj, care a fost președinte al Mongoliei în perioada 2009 – 2017.

Harta prezentată de fostul șef de stat este valabilă pentru secolul 15. Imperiul Mongol a fost cândva cel mai mare din lume și includea China modernă, o mare parte din Rusia și Ucraina.

After Putin’s talk. I found Mongolian historic map. Don’t worry. We are a peaceful and free nation🌏 pic.twitter.com/w5c2Hr0cQK

— Mongol Tsakhia ELBEGDORJ (@elbegdorj) February 11, 2024