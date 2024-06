Un film despre J.D. Salinger – autorul celebrului roman „De veghe în lanul de secară” – va fi regizat de un actor din serialul „Billions”

Actorul Stephen Kunken, cunoscut din serialele TV „Billions”, „The Handmaid’s Tale” şi „A Spy Among Friends”, va regiza un film despre scriitorul J.D. Salinger, autorul celebrului roman „De veghe în lanul de secară”, informează revista Variety, conform Agerpres.

Stephen Kunken se pregăteşte în această perioadă să joace un rol principal într-un spectacol de teatru despre schimbările climatice, „Kyoto”, care va fi pus în scenă de Royal Shakespeare Company în oraşul Stratford-upon-Avon din Regatul Unit.

Filmul despre J.D. Salinger, intitulat „The Red House”, va fi cel de-al doilea lungmetraj regizat de Stephen Kunken. Actorul american a debutat ca regizor de lungmetraj cu pelicula „Before/During/After” (2020), care a câştigat premii la festivalurile din San Diego, Napoli, Groenlanda şi la Dances With Films Festival.

„The Red House” reprezintă o colaborare cu dramaturgul şi scenaristul Richard Nelson, cu care Stephen Kunken a lucrat în trecut la mai multe spectacole de teatru, cum ar fi „The Hopey Changey Thing”, „Sweet and Sad”, „Regular Singing” şi „Nikolai and the Others”.

„Acum ne aflăm în etapa de pre-producţie. Mă voi întoarce la New York după ce termin de jucat în spectacolul ‘Kyoto’ şi atunci vom trece într-o treaptă superioară de viteză”, a dezvăluit actorul american, vorbind despre viitorul său film.

Lungmetrajul „The Red House” va prezenta „viaţa şi cariera lui J.D. Salinger după ce ‘De veghe în lanul de secară’ a fost scris, în New Hampshire”, a dezvăluit Stephen Kunken.

O companie de producţie a semnat un contract pentru acest proiect, însă numele ei nu a fost deocamdată anunţat.

Între timp, vorbind despre un spin-off al serialului TV „Billions”, care a fost dezvăluit anul trecut, Stephen Kunken a comparat viitoarea producţie cu ceea ce a fost „Better Call Saul” pentru „Breaking Bad”.

„Acesta este un serial care trebuie făcut pentru el însuşi şi doar din întâmplare să aibă o legătură cu serialul din care derivă. Producătorii nu vor să facă doar un omagiu adus serialului original, ci vor să facă ceva cu adevărat miraculos. Şi cred că pentru asta este nevoie de timp”, a spus actorul american.

Actorii din distribuţie şi membrii echipei de filmare de la serialul „Billions” erau „incredibil de apropiaţi”, a continuat Stephen Kunken. „Şi mai ştiu că tuturor ne-ar plăcea să ne reîntâlnim. Aşa că, dacă producătorii vor dori să reunească trupa, cred că vom sta cu toţii pe lângă telefoane, gata să facem ca acest lucru să se întâmple”, a adăugat el.

