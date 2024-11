Un elev care are sute de mii de urmăritori pe TikTok, implicat în campania AUR. Partidul l-a dus la Parlament, de unde a relatat cum e la bufet: „Mâncare ieftină. Trei porţii bine dezvoltate”

Un profesor de la Universitatea Babeş Bolyai atrage atenţia asupra implicării unui elev de liceu din judeţul Alba, care are aproape 300.000 de urmăritori pe TikTok, în campania electorală a formațiunii extremiste AUR. Partidul l-a dus luni pe elev la Parlament, unde tânărul a relatat despre preţurile bune de care beneficiază angajaţii Legislativului şi despre dimensiunile porţiilor:. „Trei porţii bine dezvoltate”, le povesteşte tânărul fanilor săi de pe reţeaua de socializare, remarcând porţiile şi preţurile de la cantina Parlamentului, relatează News.ro.

„Elev de liceu în campanie pentru AUR şi Simion-„No, şi?!” Această campanie este de departe cea mai jos plasata, ca nivel al competitorilor dar şi al decăderii în care ……oglinda acestei ţări se reflectă. Parca, zi de zi, aflăm lucruri departe de o ţară civilizată ………Minciuni la tot pasul, jigniri peste tot, personaje mediocre cu mediocritatea, până şi ea, îndoielnică!!!! Astăzi, un elev de liceu, în loc să fie la şcoală este la bufetul parlamentului, pe post de…..piesă de rezistenţă AUR, influencer… Autorul moral – AUR ALBA cu deputatul ex PSD(care a dovedit şi în mandatele anterioare ce fain îi poţi gâdila pe alegători….cu patriotismul) pe post de patriot, asupra cărora nu mă voi pronunţa……..Imaginile şi filmările aurist-şaormereşti, vorbesc de la sine. TOTUŞI, a extrage un elev de la cursuri şi a-l plimba pe la bufetul Parlamentului, iertare, nu are nimic de-a face cu educaţia. Din contră, poate cu şaormeria de la Dristor, mai degrabă!! Probabil, profilul de votant de mâine va fi al omului fără şcoală, fără hrană la mansardă, cu foalele plin, dacă se poate cât mai periferic ca educaţie. (Pentru cei care nu ştiu, ardelenismul Foale=burtă/stomac.) Vajnici patrioţi din AUR sunt la cules de crudităţi!!!!! „No, şi?!”, ar spune unii….. Chior aşa, NO ŞI???? Şi ce dacă periferia cu iz de mahala năpădeşte viaţa noastră?! NO, ŞI?!!”; scrie, luni după amiază, pe Facebook, Irimie Popa, profesor la Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, UBB Cluj.

Cadrul didactic prezintă imagini cu tânărul care are peste 293.000 de urmăritori pe TikTok.

Băiatul se numeşte Valentin Palade şi se prezintă pe TikTok drept „Bacalbaşa Valeruţ”. Mărturiseşte, în mediul online, că a avut mai multe conturi pe reţelele de socializare, care însă i-au fost închise. De fiecare dată s-a reinventat.

Vorbeşte mult despre mâncare, oameni şi despre locurile pe care le vizitează, vorbeşte despre sine folosind pluralul – „ne aflăm aici” – şi adună zeci de mii sau chiar peste suta de mii de vizualizări la fiecare postare.

Mai nou, este fan AUR şi face activ campanie acestui partid.

Luni, el a mers la Parlament, de unde a relatat despre ce a văzut acolo: ”Cola bună, mâncare ieftină şi „porţii bine dezvoltate”.

El s-a postat în Senat, avându-l alături de senatorul Călin Matieş, în timpul unei şedinţe de plen. Apoi a mers la cantina Parlamentului, de unde a relatat despre preţuri. „Nu-s scumpe”, a concluzionat tânărul, înainte de a-şi alege ceva de mâncat.

Valeruţ a împărtăşit cu numeroşii săi fani şi câte ceva despre preţuri.

„Nu e scump în Parlament”, scrie el, povestind, în una dintre filmări: „Avem aici trei porţii bine dezvoltate, trei porţii bine dezvoltate cât?”, întreabă el, la care i se răspunde: „250 de lei”.

„La trei oameni bine făcuţi, ce e aia? Şi zamă, şi felul doi şi tot ce trebuie” este replica tânărului care filmează tava cu ciorbă, felul doi şi papanaşi.