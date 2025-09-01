Un editorial Financial Times îl compară pe Donald Trump cu Ceaușescu: “Cabinetul servil al lui Trump și amenințarea la adresa democrației americane”

Președintele american Donald Trump este comparat cu dictatorul Nicolae Ceaușescu de către ziaristul britanic Gideon Rachman, editorialist șef pentru afaceri externe al Financial Times.

Care sunt argumentele ziaristului britanic:

„Domnule președinte, vă invit să vă admirați chipul frumos pe un banner în fața Departamentului Muncii.” Acestea au fost cuvintele secretarului american al Muncii, Lori Chavez-DeRemer, adresate lui Donald Trump în timpul unei ședințe maraton a cabinetului, transmisă la televizor săptămâna trecută.

Apetitul lui Trump pentru laude este insațiabil. Funcționarii săi s-au umilit, unul câte unul. Steve Witkoff, nefericitul trimis al păcii al lui Trump, i-a spus președintelui că este „cel mai bun candidat” din toate timpurile pentru Premiul Nobel pentru Pace. Scott Bessent, secretarul Trezoreriei, a exclamat: „Ați salvat această țară”.

Insistența asupra lingușirii absurde și publice a liderului este o trăsătură caracteristică a autoritarismului. Nicolae Ceaușescu, fostul dictator al României, era numit în mass-media oficială „Geniul Carpaților”. Acoliții lui Stalin omagiau „geniului său călăuzitor”.

Acest tip de lingușire forțată nu este doar ridicol, ci și periculos. El semnalează că la putere se află un megaloman și că nimeni nu se simte în stare să i se opună. Într-un astfel de climat, fiecare capriciu al lui Trump va fi satisfăcut. Să trimitem Garda Națională la Washington? Desigur. Să-l anchetăm pe fostul președinte Obama pentru „conspirație trădătoare”? Ne ocupăm imediat, domnule!

La ședința de cabinet televizată, Trump a afirmat că are „dreptul să facă orice dorește”. După cum a explicat: „Dacă consider că țara noastră este în pericol… pot să o fac”.

Aceste declarații sintetizau două idei cruciale care stau la baza autoritarismului dictatorial. Prima este insistența constantă că națiunea se confruntă cu o criză care necesită măsuri drastice. A doua este afirmația că numai liderul suprem poate decide ce se face. „L’État, c’est moi”, după cum spunea celebrul Ludovic al XIV-lea.

Afirmațiile lui Trump au venit în contextul unui discurs incoerent, în care el a negat de fapt că ar vrea să fie dictator – folosind formularea familiară „majoritatea oamenilor spun” – pentru a sugera că un dictator ar putea să nu fie o idee atât de rea până la urmă.

Până în prezent, orientarea autoritară a președintelui nu a fost caracterizată de un singur act șocant care să anunțe sfârșitul definitiv al guvernării democratice. Nu a existat un echivalent al preluării controlului asupra postului național de televiziune de către un general.

În schimb, Trump a continuat cu o serie de acțiuni minore care erodează normele guvernării democratice cu o viteză din ce în ce mai mare. Sunt atât de multe măsuri de acest fel încât este greu să le ții evidența. Cu siguranță, asta este și ideea. Nu ai timp să te oprești asupra unui scandal anume, pentru că este urmat imediat de altul.

De aceea este important să faci din când în când o pauză și să evaluezi pur și simplu ceea ce se întâmplă.

Iată o listă a măsurilor recente luate de administrația Trump. Săptămâna trecută, președintele a anunțat că o concediază pe Lisa Cook, guvernatoare la Rezerva Federală, „cu efect imediat” – intensificând astfel atacul său asupra independenței băncii centrale.

Apoi, Casa Albă a concediat-o pe Susan Monarez, șefa Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA. Pentagonul tocmai l-a demis și pe șeful Agenției de Informații a Apărării – care l-a supărat pe Trump pentru că nu a susținut afirmația că programul nuclear al Iranului a fost distrus. Șeful Biroului de Statistică a Muncii a fost concediat la începutul lunii august pentru că a publicat un raport privind locurile de muncă care nu i-a plăcut președintelui. Tulsi Gabbard, directorul serviciilor naționale de informații, a anunțat recent că retrage autorizațiile de securitate a 37 de înalți oficiali ai serviciilor de informații americane — care erau aparent suspectați de lipsă de loialitate.

În timp ce membri înarmați ai Gărzii Naționale patrulează acum în Washington DC, Trump și-a anunțat intenția de a lua măsuri similare în Chicago. De asemenea, el a ordonat Pentagonului să creeze noi unități ale Gărzii Naționale pentru a combate tulburările civile. Și a semnat un decret prezidențial care prevede pedepsirea arderii drapelului cu un an de închisoare.

În ultimele zile, FBI a efectuat o descindere la domiciliul lui John Bolton, care a fost odată directorul de securitate națională al lui Trump, dar a devenit un critic deschis al președintelui. Kilmar Armando Ábrego García, un imigrant pe care administrația Trump l-a deportat din greșeală în El Salvador, a fost reținut din nou și amenințat cu deportarea în Uganda.

Trump este răzbunător. Nimeni nu îi ține piept și scapă basma curată. Acest lucru se aplică în egală măsură unui imigrant fără putere precum Ábrego García sau unui fost funcționar public faimos precum Bolton.

Președintele are acum oameni care conduc agenții guvernamentale cheie – Kash Patel la FBI, Pete Hegseth la Pentagon, Gabbard la Consiliul Național de Informații – care îi vor îndeplini cu siguranță ordinele. Acest lucru contrastează puternic cu primul mandat al lui Trump, când chiar și personalități extrem de conservatoare, precum procurorii generali Bill Barr și Jeff Sessions, refuzau uneori să execute ordinele.

Răzbunător, vanitos, încăpățânat – și înconjurat de mediocri ambițioși – Trump este din ce în ce mai greu de controlat. Liderii narcisiști și autoritari au provocat daune teribile altor țări. Nu există niciun motiv să credem că America va fi diferită, încheie editorialistul Financial Times.