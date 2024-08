Un desen reprezentând trei maimuţe agăţate de un pod, al treilea graffiti revendicat de Banksy în trei zile

Artistul stradal britanic Banksy a anunţat că a creat un nou desen mural la Londra, al treilea dintr-o colecţie cu tematică animală, de data aceasta reprezentând maimuţe, relatează miercuri BBC, citat de Agerpres.

Această compoziţie este a treia cu siluete negre din seria de graffiti cu animale pe care artistul stradal din Bristol le-a revendicat începând de luni.

On this episode of ‘another Banksy pops up in London’, we have these three monkeys on the bridge going over the top of Brick Lane.

Main question on my mind…how on earth did he get it there. #Banksy pic.twitter.com/O54hnjp7Ec

— Claire Boad (@ClaireBoad) August 7, 2024