Un cuplu din Iași primește în primă instanță 100.000 de euro daune morale, după ce fiica lor a contactat în spital o infecție nosocomială / Juriștii spitalului nu au fost niciodată prezenți la procesul care a durat peste 3 ani

La aproape trei ani și jumătate de la demararea unui proces împotriva Spitalului pentru Copii „Sf Maria” din Iași, un cuplu de tineri părinți a obținut daune morale de peste 100.000 de euro pe numele copilei lor, anunță Reporteris.ro.

Pe când avea doar un an și jumătate, Aurora Dalia C. a fost internată în spital, în septembrie – octombrie 2020. „Pe parcursul tratamentului pe care a fost nevoită să-l primească în spital a contactat o infecție nosocomială care i-a complicat starea de sănătate și i-a pus în pericol viața. A fost nevoie de intervenții chirurgicale suplimentare pentru îndepărtarea pungii infecțioase care, evident, îi punea viața în pericol, a fost necesară o prelungire a spitalizării sale pentru ca tratamentul administrat de data aceasta pentru tratarea acestei infecții să își facă efectul”, a susținut avocatul familiei C.

În primă instanță, prin sentința din 27 iunie 2024, judecătorii au obligat Spitalul „Sf. Maria” să plătească 100.000 euro reprezentând daune morale pentru prejudiciul cauzat minorei Aurora Dalia C., 2.022 lei prejudiciul material și 10.435 lei cheltuieli de judecată, taxa de timbru și onorariu avocat. Unitatea spitalicească are drept de apel.

Principalul argument al avocatului reclamanților: „Cazul a fost raportat ca infecție asociată asistenței medicale pentru luna septembrie chiar în cadrul spitalului pentru că infecția s-a produs ca urmare a introducerii pentru administrarea tratamentului a unui cateter într-una din venele din piciorul copilului”.

Juriștii Spitalului „Sf. Maria” nu au fost niciodată prezenți la proces, ci doar au menținut o corespondență cu instanța. Reprezentanții Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Sf. Maria au invocat încheierea unei polițe de asigurare cu Euroins, companie împotriva căreia, în 2023, s-a deschis procedura de faliment.

