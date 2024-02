Un copil minune de 8 ani intră în istorie după ce a învins un mare maestru de șah

La opt ani, șase luni și 11 zile, Ashwath Kaushik a intrat duminică în istorie, devenind cel mai tânăr jucător care a învins vreodată un mare maestru de șah într-un turneu clasic.

Tânărul, care locuiește în Singapore, a reușit această performanță după ce l-a învins pe polonezul Jacek Stopa, în vârstă de 37 de ani, în runda a patra a turneului Burgdorfer Stadthaus Open din Elveția, relatează CNN.

Recordul anterior a fost stabilit abia luna trecută de Leonid Ivanovic, pe atunci în vârstă de opt ani – care a devenit primul jucător sub nouă ani care a învins un mare maestru într-o partidă clasică -, dar Ashwath era cu cinci luni mai tânăr decât sârbul când l-a învins pe Stopa, potrivit Chess.com.

„M-am simțit foarte emoționat și uimitor și m-am simțit mândru de jocul meu și de modul în care am jucat, mai ales că la un moment dat am fost mai rău, dar am reușit să revin”, a declarat Kaushik pentru Chess.com după ce l-a învins pe Stopa.

Născut în India în 2015, Ashwath și-a făcut deja un nume după ce a câștigat o serie de turnee de tineret din întreaga lume – în special devenind campion mondial de Rapid Under-8 în 2022, conform Chess.com.

El a terminat pe locul 12 la turneul din această săptămână din Elveția și se așteaptă multe de la tânărul care continuă să concureze împotriva unor adversari cu zeci de ani mai experimentați.

Într-un interviu acordat Chess.com, tatăl lui Ashwath a declarat că nici el și nici soția sa nu au un trecut de jucător de șah și că a fost o surpriză să își vadă fiul, despre care spune că se antrenează în jur de șapte ore pe zi, devenind un jucător atât de talentat.

„Este suprarealist, deoarece nu există cu adevărat nicio tradiție sportivă în familiile noastre. Fiecare zi este o nouă descoperire, iar noi ne împiedicăm uneori în căutarea căii potrivite pentru el”, a declarat tatăl său, Kaushik Sriram, pentru Chess.com.