Un canion subacvatic format în urmă cu 6 milioane de ani, descoperit în Marea Mediterană

Geologii israelieni au descoperit un canion submarin de mari dimensiuni, format în urmă cu aproximativ 6 milioane de ani în estul Mării Mediterane, a anunţat duminică Institutul Geologic al Israelului (GSI), transmite agenţia Xinhua, preluată de Agerpres.

Canionul a fost descoperit în adâncurile Bazinului Levant, lângă muntele subacvatic Eratosthenes, la aproximativ 120 de kilometri sud de Cipru şi la 250 de kilometri nord-vest de ţărmul de vest al Israelului.

Potrivit GSI, o filială a Ministerului Energiei din Israel, canionul are 10 kilometri lăţime şi 0,5 kilometri adâncime şi îşi are originea sub apă, în timpul perioadei messiniane.

Canionul s-ar fi format, conform GSI, la începutul aşa-numitei „criza messiniană de salinitate”, adăugând că la apariţia sa au fost implicaţi curenţi gravitaţionali denşi, care scufundă şi sculptează în mod activ fundul mării la adâncimi semnificative.

Institutul a notat că această cercetare a oferit informaţii cu privire la condiţiile de mediu caracterizate de salinitate crescută în bazinele mediteraneene mai adânci înainte de apogeul „crizei de salinitate”.

În timpul „crizei messiniane de salinitate”, un eveniment geologic rar care s-a produs în urmă cu aproximativ 5,6 milioane de ani, Marea Mediterană a secat şi s-a izolat de oceanele lumii, lăsând în urmă un depozit de sare adânc de câţiva kilometri din cauza evaporării apei sărate.