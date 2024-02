Un bărbat înarmat a ucis patru persoane într-o piață din Georgia, suspectul a fost reținut

Un bărbat înarmat a ucis patru persoane într-o piață din orașul Rustavi, situat în sud-estul Georgiei, a anunțat vineri Ministerul de Interne al acestei națiuni de la Marea Neagră, potrivit AFP.

Bărbatul înarmat, „născut în 1988, a tras mai multe focuri de armă într-o piață din orașul Rustavi”, a precizat ministerul într-o declarație.

“Patru persoane au fost ucise în urma acestui incident” iar suspectul a fost reținut la fața locului, potrivit sursei citate.

Presa locală afirmă că printre persoanele decedate se numără un unchi al atacatorului.

Four people were killed and others were wounded in a shooting at a market in Rustavi, Georgia. The shooters have fled and are currently being searched for. No further information is available at this time. pic.twitter.com/kddUYbYc3a

— JAMnews (@JAMnewsCaucasus) February 9, 2024