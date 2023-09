Un animal hibrid între un câine și o vulpe a fost găsit în sălbăticia braziliană

Este o premieră mondială. Un animal hibrid între un câine și o vulpe a fost descoperit în sălbăticia braziliană în urma unui accident de circulație în 2021, relatează cotidianul britanic The Telegraph pe 13 septembrie. Caracteristicile sale fizice neobișnuite, dintre care unele seamănă cu cele ale unui câine, iar altele cu cele ale unei vulpi, au stârnit interesul oamenilor de știință, transmite Le Figaro.

După ce au efectuat analize, experții brazilieni au dezvăluit, într-un studiu publicat la 3 august 2023 în revista Animals , că mama animalului era o vulpe de pampas, iar tatăl său un câine domestic de o rasă necunoscută. Potrivit oamenilor de știință, aceasta este prima dată când o vulpe și un câine s-au reprodus. ADN-ul mitocondrial, transmis de mamă, a dezvăluit că canidul avea moștenire gnetică de la o vulpe. Cu toate acestea, alte părți ale genomului conțineau în mod clar ADN canin.

Fox/Dog Hybrid Discovered In Brazil

Scientists claim that this is the first time they have encountered such a cross-breed in the wild, and have named it dogxim.

The creature was brought to the experts after he was hit by a car in 2021.

RT pic.twitter.com/KkiAYWGRhA

— Moh Musthafa Hussain (@musthafaaa) September 16, 2023