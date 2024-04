UDMR: România nu este pregătită pentru impozitarea progresivă, Fiscul nu este digitalizat aproape deloc

Senatorul UDMR Antal Lorant afirmă că România nu este pregătită, în momentul de faţă, pentru impozitarea progresivă, în condiţiile în care Fiscul nu este digitalizat, asfel încât cotă unică, aplicată în prezent, este o soluţie mai de succes, relatează News.ro.

Antal Lorand a declarat, marţi, în emisiunea România Politică de la Prima News că discuţia privind impozitul progresiv versus cota unica este una veche, subiectul fiind unul abordat şi în perioada când UDMR se afla la guvernare.

”Am spus şi la vremea respectivă că a introduce impozitarea progresivă în România ar însemna că suntem digitalizaţi în totalitate la Fisc. Impozitul progresiv înseamnă că avem toate cunoştinţele despre veniturile cetăţenilor, aceste venituri sunt declarate, fiscalizate şi digitalizate, iar pe baza acestor informaţii ale Fiscului introducem impozitarea progresivă, prin care facem diferenţe. Cei au un câştig de un milion de euro anual, de exemplu, impunem 25% impozit, iar cei care au venit de 50.000 de lei pe an, venim cu altfel de impozitare. Să fim serioşi, ca ipoteză privind impozitarea progresivă, trebuie să discutăm, dar România, în momentul de faţă, nu este pregătită pentru o astfel de impozitare”, a arătat Antal Arpad.

Reprezentantul UDMR a precizat că ”Fiscul nu este digitalizat aproape deloc. ANAF-ul dintr-un judeţ e mai pregătit decât ANAF-ul din alt judeţ şi, de multe ori, între aceste instituţii regionale sunt informaţii care se pierd”.

Potrivit acestuia, actuala cotă unică a existat până acum şi a şi fost încasată de stat.

”Ai venitul respectiv, ai cota unică de 16%. Eu cred că pentru România, în momentul de faţă, cota unică este de mai mare succes decât impozitarea progresivă”, a precizat senatorul UDMR.

Antal Lorant a explicat că, până acum, în ceea ce priveşte digitalizarea, nu a existat un ghişeu unic şi fiecare instituţie şi-a făcut separat licitaţia pentru digitalizare.

”Câte instituţii în România, atâtea softuri, atâtea companii de IT care au furnizat aceste servicii de digitalizare. Este un impediment din perspectiva impozitării progresive, pentru că în interiorul instituţiei ai diferite softuri şi soluţii IT şi ai, automat, un impediment de a schimba informaţii. (…)

Suntem la un moment T zero în care trebuie să luăm în serios digitalizarea şi să uniformizăm la nivelul instituţiilor statului ghişeul unic. Dacă noi am avea un ghişeu unic la nivelul ţării, indiferent dacă vorbim de ANAF sau diferite instituţii unde se colectează datele cetăţenilor, atunci ar fi simplu pentru un cetăţean să meargă la un ghişeu unic şi să scoată diverse acte. Ceea ce am făcut până acum la capitoul de digitalizare este că a cam făcut fiecare cum a putut”, a conchis senatorul UDMR.