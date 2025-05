Ucraineanca Marta Kostyuk a dat mâna cu Daria Kasatkina la turneul de la Roma, după ce rusoaica a devenit cetăţean australian

Ucraineanca Marta Kostyuk a lăudat „curajul” Dariei Kasatkina de a-şi schimba naţionalitatea de la rusă la australiană, înainte ca sportivele să îşi strângă mâinile după meciul de la Openul Italiei, transmite News.ro. Kostyuk s-a impus, scor 6-4, 6-2, şi va juca în turul trei cu sportiva canadiană Leylah Fernandez.

Kasatkina şi-a schimbat naţionalitatea în aprilie, după ce a criticat legile LGBTQ+ din ţara sa şi războiul din Ucraina.

Jucătorii ucraineni au o politică de lungă durată de a nu da mâna cu jucătorii ruşi sau belaruşi, Kostyuk descriind acest lucru drept „o poziţie personală împotriva agresiunii Rusiei”.

Însă, după ce a obţinut o victorie cu 6-4 6-2 şi s-a calificat în turul al treilea la Roma, ea a mers la fileu şi i-a strâns mâna Dariei.

Marta Kostyuk gets a very good win against Daria Kasatkina 6-4, 6-2.

And YES, there was an handshake between the Ukrainian and the Russian who now is representing Australia. pic.twitter.com/nJTbrNhYSH

