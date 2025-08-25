Ucraina susține că rușii au lansat o campanie de propagandă în ţările europene, inclusiv în România: „Rusia nu este duşmanul meu”

G4Media.ro
Ucraina susține că rușii au lansat o campanie de propagandă în ţările…

troli, dezinformare, postaci, propaganda, fake news
Sursa Foto: Facebook

Moscova a lansat o campanie de propagandă în mai multe țări europene, vizând inclusiv România, Franța și Italia, sub sloganul „Rusia nu este duşmanul meu” – scrie Ukrinform, citând Centrul pentru Combaterea Dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei. 

Potrivit centrului, această inițiativă face parte dintr-o strategie hibridă menită să creeze iluzia unui parteneriat pașnic și să submineze sprijinul pentru Ucraina. „Rusia a lansat în Europa campania propagandistică ”Rusia nu este dușmanul meu”, care a ajuns deja în România. În orașe apar autocolante cu acest mesaj, care fac parte din campania hibridă a Kremlinului menită să creeze iluzia unui ‘parteneriat pașnic’. 

Prin aceste instrumente de influență, Rusia încearcă să se prezinte ca un pacificator, să umbrească propriile crime și să semene dezbinare în societățile europene” – a transmis centrul. Campania este considerată o încercare de a submina încrederea cetățenilor europeni în instituțiile democratice, de a pune la îndoială alegerea euroatlantică și de a discredita sprijinul acordat Ucrainei. Acțiuni similare au fost deja înregistrate în Franța și Italia, în special prin intermediul organizațiilor pro-ruse.

Sursa: UKRINFORM / Rador Radio România 

