Ucraina susține că a recucerit un sat de la Rusia

Armata ucraineană afirmă că a recucerit un sat de la Rusia. Statul Major General al forțelor armate ucrainene declară că a „eliberat” Bezsalivka, în regiunea Sumî, „de invadatorii ruși”, transmite Sky News.

Potrivit sursei citate, 18 soldați ruși au fost uciși.

În același timp, Cinci persoane au fost ucise în atacurile rusești asupra Zaporojie și Donețk, potrivit Ucrainei.

Potrivit poliției naționale, Rusia a aruncat o bombă ghidată de 500 kg asupra orașului Kostyantynivka, din regiunea Donețk.