G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ucraina susține că a recucerit un sat de la Rusia

armata ucraineana, soldati, militari, forte terestre, operatiune, razboi ucraina, misiune, front, ucraineni
Sursa foto: Yevhen Lubimov / Zuma Press / Profimedia

Ucraina susține că a recucerit un sat de la Rusia

Articole10 Aug 0 comentarii

Armata ucraineană afirmă că a recucerit un sat de la Rusia. Statul Major General al forțelor armate ucrainene declară că a „eliberat” Bezsalivka, în regiunea Sumî, „de invadatorii ruși”, transmite Sky News.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit sursei citate, 18 soldați ruși au fost uciși.

În același timp, Cinci persoane au fost ucise în atacurile rusești asupra Zaporojie și Donețk, potrivit Ucrainei.

Potrivit poliției naționale, Rusia a aruncat o bombă ghidată de 500 kg asupra orașului Kostyantynivka, din regiunea Donețk.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags:
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Obiectivul noului șef al dronelor militare ucrainene: 35.000 de soldați ruși uciși sau răniți pe lună / Ar fi mai mulți oameni decât poate recruta Kremlinul

Articole10 Aug
0 comentarii

The Telegraph: Trump nu trebuie să abandoneze Ucraina acceptând o pace nedreaptă / Statele Unite să nu se lase convinse să impună un acord favorabil lui Putin

Articole9 Aug • 547 vizualizări
0 comentarii

Ministrul ucrainean de Externe: „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război”

Articole9 Aug • 193 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.