Ucraina a anunțat crearea unei arme laser „Trident”. Dacă nu este doar un model experimental și devine un produs de serie cu o eficiență ridicată în luptă, ar putea reprezenta o adevărată revoluție (BBC)

Comandantul forțelor de sisteme fără pilot ale Forțelor Armate ale Ucrainei, Vadim Suharevski, a declarat că Ucraina are propria sa armă laser. Până acum, nu se știa nimic despre această evoluție și doar câteva țări au modele promițătoare de lasere de luptă. Ce este laserul „Trident”?, se întreabă BBC.

„Astăzi, Ucraina este, dacă nu mă înșel, a cincea țară care poate spune că are un laser [de luptă]. Deja putem doborî avioane la o altitudine de peste doi kilometri cu acest laser”, a declarat Suharevski, citat de Interfax-Ukraine.

Suharevski a făcut această declarație pe 16 decembrie, la o conferință dedicată perspectivelor de cooperare între industriile militare europene și ucrainene. Potrivit comandantului forțelor de sisteme fără pilot, dezvoltarea ucraineană se numește „Trident”. În prezent, se lucrează la extinderea și consolidarea acesteia.

Din scurta declarație a lui Suharevski nu reiese clar cum arată arma, care sunt caracteristicile sale sau dacă a fost testată în condiții de luptă.

Ce este o armă laser

Principalele puteri au început să dezvolte lasere de luptă în urmă cu 60-70 de ani. Ideea de a obține o armă relativ ieftină, fiabilă, universală, reutilizabilă și eficientă era tentantă pentru conducerea militară a superputerilor de atunci, URSS și SUA.

În teorie, o rază laser puternică ar trebui să ardă echipamentul inamic în câteva secunde. O astfel de armă putea fi folosită atât defensiv, cât și ofensiv. Părea un mijloc ideal de distrugere. Dar, în practică, totul s-a dovedit a fi mai complicat.

Declarațiile răsunătoare ale autorităților sovietice și americane cu privire la capacitatea de a doborî rachete și avioane cu lasere s-au dovedit a fi doar vorbe. Au fost dezvoltate modele experimentale, dar apoi dezvoltările au fost curmate rapid din cauza lipsei de finanțare și de perspective.

Principalele obstacole sunt necesitatea unei surse puternice de energie pentru a alimenta laserul și pentru a-l răci după funcționare, dependența de condițiile meteorologice, problemele legate de lovirea mai multor ținte în mișcare în același timp și costul componentelor.

La sfârșitul secolului trecut, puterile au decis să își concentreze resursele pe îmbunătățirea sistemelor existente de arme „convenționale”, în principal rachete cu rază lungă de acțiune.

Dar noile provocări, inclusiv războiul ruso-ucrainean, au dat un nou impuls discuției despre un laser de luptă. Acest lucru se datorează căutării unei modalități accesibile și reutilizabile de a contracara dronele ieftine, care au devenit aproape principala armă de masă în acest război.

Este o risipă să cheltuiești rachete antiaeriene costisitoare pe ele, iar încercările de a doborî dronele cu mitraliere de la sol se dovedesc adesea inutile.

Arderea învelișului dronei cu o puternică rază laser, o lovitură „care costă un penny”, pare o soluție viabilă.

Cine are deja o armă cu laser?

Clubul țărilor care au susținut că au arme laser este mic. Pe lângă deja menționatele SUA și Rusia (ca succesoare a URSS), astfel de tehnologii sunt susceptibile de a fi deținute de China, Marea Britanie, Coreea de Sud, Japonia și Israel.

Autoritățile americane au vorbit despre dezvoltarea de module laser antirachetă în Statele Unite, precum și de sisteme pentru marină și aviație.

În ceea ce privește evoluțiile chineze, au existat informații despre faptul că chinezii dețin arme antiaeriene cu laser, precum și puști cu laser, care sunt folosite de forțele de securitate, provocând arsuri celor care se revoltă.

În urmă cu câțiva ani, liderul rus Vladimir Putin s-a lăudat public cu „complexul unic Peresvet”, care se presupune că poate orbi chiar și sateliții cu o rază laser.

Armata israeliană a comandat în această toamnă primul lot de sisteme laser Iron Beam, care urmează să fie livrate trupelor până la sfârșitul anului 2025. Acest sistem antiaerian poate distruge ținte mici la distanțe de la câteva sute de metri la câțiva kilometri.

Coreea de Sud și Japonia și-au demonstrat deja prototipurile de sisteme laser antidrone și antirachete.

Marea Britanie speră să pună în funcțiune sistemul său laser DragonFire nu mai devreme de 2027. Este vorba despre un sistem cu un fascicul laser de 55 kW, care este focalizat din 37 de canale separate. Acest lucru îi permite să ardă prin metal la o distanță de aproximativ un kilometru.

În primăvara anului 2024, autoritățile britanice au declarat că nu exclud transferul de mostre DragonFire în Ucraina pentru teste de luptă.

Ce este arma cu laser ucraineană

Nu există informații despre dezvoltatorul, caracteristicile sau tipul laserului de luptă ucrainean.

În declarația sa, colonelul Suharevski a susținut că Tridentul poate doborî aeronave la o distanță de doi kilometri.

Acesta este un indicator destul de mare: britanicul DragonFire, așa cum am menționat deja, poate doborî ținte la o distanță de un kilometru. Iron Beam-ul israelian are o rază de acțiune de două ori mai mare, dar are și o putere laser de 100 de kilowați, și nu de 55, ca omologul britanic.

Dacă „Tridentul” ucrainean poate lovi într-adevăr un avion, atunci trebuie să aibă un sistem de focalizare și fixare pe o țintă în mișcare. De exemplu, DragonFire poate focaliza la o distanță de un kilometru cu o precizie de 23 mm.

Din spusele lui Suharevski rezultă că Ucraina a reușit să creeze un prototip al unui laser de luptă eficient într-un timp scurt.

Oleg Katkov, expert ucrainean în armament și fost angajat al concernului Ukroboronprom, a declarat pentru BBC că acest lucru este perfect posibil.

Katkov aduce mai multe argumente. Principalul este că, în ultima jumătate de secol, tehnologiile și componentele pentru crearea armelor laser au devenit mai accesibile și mai simple.

Prin urmare, în opinia sa, complexul militar-industrial ucrainean, precum și sectorul privat, ar fi putut foarte bine să dezvolte un prototip al unui sistem laser de luptă.

„Există o linie de demarcație între cum arăta industria de apărare ucraineană înainte de 2022 și cum arată acum. Nu aș fi deloc surprins dacă s-ar dovedi că dezvoltarea armelor laser în Ucraina este o inițiativă și rezultatul muncii unor startup-uri private, și nu a unui birou de proiectare de stat”, spune Katkov.

Dacă această armă este eficientă reprezintă, potrivit lui Katkov, o întrebare foarte complexă, iar răspunsul depinde de mulți factori. Printre aceștia se numără alegerea tehnologiei pentru formarea unui fascicul laser, focalizarea acestuia la distanța necesară și fixarea sa pe o țintă în mișcare. În plus, desigur, există o mare dependență de condițiile meteorologice.

„Multe țări au de fapt arme laser în faza de testare. Dar există o serie de motive de precauție, în special, faptul că nimeni nu le-a testat încă în condiții reale. Acum, țările încearcă pur și simplu să își dea seama cum să le folosească în practică”, explică expertul.

În opinia sa, dacă Trident nu este doar un model experimental, dacă devine un produs de serie cu o eficiență ridicată în condiții de luptă, atunci aceasta va fi o adevărată revoluție.

Dar este prea devreme să vorbim despre asta acum.