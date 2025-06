Smartphone-urile și confidențialitatea în era AI: Cum ne protejăm datele când folosim inteligența artificială

Nu mai este de mult o noutate că inteligența artificială a devenit parte integrantă din viețile noastre. Într-o eră în care totul se întâmplă cu viteza luminii, AI-ul a devenit o necesitate – fie că e vorba de smartphone-urile care ne însoțesc peste tot, fie de dispozitivele inteligente din locuință. Dar într-un context atât de conectat, apare o întrebare firească: cum ne protejăm datele personale de riscurile online? Despre confidențialitate, siguranță și avantajele noii interfețe One UI 8 am stat de vorbă cu Alexandru Costache, Head of Mobile Product Management, Samsung Electronics România și Bulgaria.

Cu fiecare versiune, One UI a devenit tot mai intuitiv și personalizat. Ce aduce nou One UI 8 în modul în care interacționăm cu telefonul?

One UI 8 duce personalizarea la următorul nivel, integrând tehnologia AI direct pe dispozitiv pentru o experiență mult mai intuitivă. Totul se bazează pe trei piloni importanți: un UX adaptat pentru diferite tipuri de device-uri, capabilități modale inteligente și sugestii personalizate în funcție de context. Acest lucru înseamnă că AI-ul înțelege ce faci, ce conținut consumi și contextul în care te afli, oferindu-ți recomandări care chiar te ajută. Două exemple clare sunt Now Brief și Now Bar, funcții care îți oferă în timp real sugestii și informații relevante, în funcție de ceea ce faci pe telefon și de aplicațiile pe care te afli – fie că este vorba de sumarizarea unui document sau acces rapid la butoanele de control.

Ce rol joacă noua interfață One UI 8 în simplificarea activităților de zi cu zi pentru utilizatori?

Pe lângă experiența AI personalizată, One UI 8 aduce și o serie de instrumente practice, însoțite de o interfață nouă, mult mai intuitivă și ușor de folosit, menite să simplifice și să eficientizeze rutina zilnică.

Printre acestea se numără aplicația Reminder, care te ajută să planifici cu ușurință totul – de la călătorii și întâlniri cu prietenii, până la taskuri personale – folosind doar un singur click. Asta înseamnă că poți adăuga memento-uri vocale sau partaja activități cu familia, rapid și fără efort. Totodată, aplicația Quick Share a fost optimizată pentru a face trimiterea și primirea fișierelor mai rapidă și mai simplă ca niciodată.

Ce avantaje oferă procesarea AI locală pe dispozitiv și de ce este importantă pentru utilizatori?

Procesarea AI direct pe dispozitiv aduce două beneficii majore: viteză și confidențialitate. Pentru utilizator, asta înseamnă răspunsuri aproape instantanee și un control mai bun asupra datelor personale. Informațiile tale nu trebuie să părăsească telefonul pentru a fi analizate, ceea ce reduce riscurile legate de securitate și îți oferă un plus de liniște atunci când folosești funcții AI avansate.

În ce constă colaborarea dintre Samsung și Google pentru dezvoltarea interfeței One UI 8?

Samsung colaborează îndeaproape cu Google pentru a integra cele mai recente tehnologii Android în One UI 8, dar și pentru a asigura o experiență unitară și optimizată pe toate dispozitivele Galaxy. Prin această colaborare, utilizatorii beneficiază de funcții AI moderne, aplicații performante și o integrare mai bună cu ecosistemul Android, păstrând în același timp identitatea vizuală și funcțională a Samsung.

Cum garantează Samsung protecția datelor utilizatorilor în contextul funcțiilor AI avansate din One UI 8?



Samsung a pus întotdeauna securitatea pe primul loc, iar One UI 8 continuă această tradiție. Noua actualizare folosește AI care rulează local, direct pe telefonul tău. Asta înseamnă că datele tale nu părăsesc dispozitivul, deci nu există riscul unor scurgeri de informații. În plus, ai Samsung Knox, o platformă de securitate pe mai multe niveluri care îți protejează datele personale. Datorită acestui sistem, poți controla foarte ușor ce informații partajezi și cu cine, pe toate dispozitivele conectate. Cu alte cuvinte, tu ești mereu în controlul datelor tale.

Când vor putea experimenta utilizatorii noile beneficii oferite de actualizarea One UI 8?

Utilizatorii vor putea descoperi beneficiile noii actualizări începând din această vară, odată cu lansarea oficială a One UI 8 pe următoarea generație de dispozitive Galaxy pliabile. Însă, mai multe detalii despre noile produse care vor completa portofoliul Samsung veți afla în perioada următoare. În plus, un program beta este deja în desfășurare pentru seria Galaxy S25, disponibil pentru utilizatorii din SUA, Marea Britanie, Germania și Coreea de Sud.