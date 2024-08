Turiștii care-și planifică acum vacanțele găsesc cele mai bune oferte din ultimii ani

După ce au plătit tarife exorbitante în timpul boom-ului post-pandemic al călătoriilor, consumatorii prind în sfârșit zboruri și hoteluri mai ieftine spre sfârșitul sezonului. Dar este util să fii flexibil, scrie NBC News.

Ați amânat să vă luați o vacanță de vară? S-ar putea să vă mai puteți strecura într-una pe bani puțini.

După pandemie, aeroporturile au fost inundate de un număr record de călători, dar companiile aeriene americane se confruntă acum cu un surplus de locuri libere, după ce s-au grăbit să suplimenteze capacitatea. Multe dintre acestea reduc prețurile pentru a le ocupa, ceea ce face ca zborurile avantajoase să fie mai ușor de obținut decât au fost în ultimii ani, spun agenții de turism și experții din industrie.

„Vara aceasta este mai ușor de găsit oferte, deoarece prețurile sunt deja atât de scăzute”, a declarat Hayley Berg, economist principal la site-ul de rezervări de călătorii Hopper.

Zborurile în general erau cu cel puțin 5% mai ieftine în iunie decât în anul precedent, arată datele guvernamentale privind inflația. Hopper a estimat că biletele de avion interne pentru luna august au scăzut cu aproximativ 6% față de acum un an și a semnalat oferte foarte ieftine pentru călătorii interne dus-întors în această lună – cum ar fi 69 de dolari pentru Chicago – Baltimore și 82 de dolari pentru New York – Nashville.

Și nu este vorba doar de tarifele de avion – costurile sunt în scădere și pentru închirierea de mașini și camere de hotel. Acestea au scăzut cu aproximativ 6% și, respectiv, 3% de la an la an, în datele federale, iar acum sunt aproximativ la același nivel în majoritatea orașelor pe Priceline.

Reducerile extind harta pentru călătorii din sezonul târziu și coincid cu o campanie mai amplă de reducere a prețului în această vară. Lanțurile de restaurante, de la McDonald’s la P.F. Chang’s, oferă promoții pentru a păstra clienții cumpătați. Planul funcționează în mare parte, vânzările recente ale principalilor comercianți cu amănuntul contribuind la susținerea cheltuielilor de consum și a economiei în ansamblu.

Cei care amână planificarea vacanței au mai mult noroc în acest an.

La 26 iulie, Debra Banton, în vârstă de 61 de ani, și fiica sa Rachel, în vârstă de 26 de ani, au rezervat o excursie în străinătate cu plecare peste două săptămâni.

„De obicei, planificăm din timp, niciodată în ultimul moment”, a spus Banton, care locuiește în Charleston, Carolina de Sud. Dar Rachel lucrează cu normă întreagă în timp ce urmează cursurile școlare, ceea ce îi lasă puțin timp liber, iar din moment ce nu a fost niciodată în Europa și se va căsători în luna mai a anului viitor, s-au gândit că acum este cea mai bună șansă a lor.

„Cu un timp de planificare de doar patru săptămâni, am reușit să asigur ultimele câteva camere la niște stațiuni fabuloase din Grecia și să le fac rost de o ofertă grozavă pentru zborul la clasa business spre Atena”, a declarat Kimberly Hilliard, consilierul lor de călătorie din Annapolis, Maryland, de la Front Porch Travel.

În timp ce prețurile scad de obicei spre toamnă, actualul sezon de sfârșit de vară este o „fereastră unică” pentru călătorii care nu au rezervat cu mult timp în avans, a declarat Jesse Neugarten, CEO și fondator al Dollar Flight Club.

Site-ul de alertă pentru zboruri a declarat că media biletelor de avion internaționale din SUA în următoarele trei luni este de 401 dolari, iar media zborurilor interne costă 212 dolari – în total, o scădere medie de 29% față de aceeași perioadă a anului trecut.

„Pentru clienții care au puțină flexibilitate în ceea ce privește datele de călătorie, am reușit să obțin bilete de avion foarte mici pentru călătorii de ultim moment”, a declarat Ashley D’Aristotile, proprietarul Flyaway Travel din Orlando, Florida.

Lousson Smith, expert în zboruri la site-ul de călătorii Going, este de acord: „În acest moment al verii, dacă sunteți flexibil, puteți găsi ceva foarte frumos sub 150 de dolari fără escală de pe marile piețe, dar orice sub 200 de dolari în această perioadă este o afacere decentă.”

În timp ce costurile zborurilor din SUA către Europa au crescut în timpul boom-ului post-pandemic al călătoriilor, Hopper estimează că tarifele internaționale au scăzut cu 9% din vara anului trecut. Călătoriile dus-întors din Boston la Dublin, de exemplu, au ajuns la 415 dolari în această lună, a spus Hopper, și există opțiuni de 461 de dolari între Chicago și Paris.

Pe plan intern, sud-estul țării înregistrează unele dintre cele mai bune chilipiruri, potrivit Priceline, Miami și Nashville figurând pe lista „celor mai accesibile” pentru luna august.

„Pentru familiile care mai au câteva săptămâni până la începerea oficială a școlii, puteți profita de prețuri mai mici în unele state din sud, precum Florida și Tennessee”, a declarat Christina Bennett, expert în călătorii pentru consumatori la Priceline.

În ceea ce privește cazarea, „piețele și hotelurile individuale vor căuta să își umple camerele oferind oferte și reduceri de ultim moment”, a declarat Jan Freitag, director național de analiză a ospitalității pentru CoStar Group, o firmă de date imobiliare.

„În general și în medie, tarifele camerelor nu au crescut foarte mult”, iar gradul de ocupare este în scădere în unele orașe, a spus el. În iunie, tariful mediu zilnic al camerelor a crescut cu doar 1,5% de la an la an – mai mic decât rata globală a inflației de 3% – și a scăzut și mai mult, la o creștere anuală de 1,3% în ultima săptămână din iulie, arată datele CoStar.

Dar vânătorii de chilipiruri vor trebui să fie rapizi, a spus Freitag: „O ofertă poate fi oferită miercuri pentru acea sâmbătă, așa că întrebarea este: Care este apetitul dumneavoastră pentru rezervări în avans sau rezervări last minute?”

Chirag Panchal, fondator al companiei de turism Ensuite Collection din Dallas, a declarat că acest tip de apetit a fost puternic în ultima vreme.

„Disponibilitatea pare neobișnuită pentru această perioadă a anului, iar eu am primit mult mai multe cereri de călătorie last minute decât de obicei”, a spus el. „Vedem o disponibilitate mare în locuri precum Colorado și New York City, iar multe hoteluri oferă extra, cum ar fi mic dejun gratuit, upgrade de cameră, facilități speciale pentru copii și nopți suplimentare gratuite.”

Dacă sunteți gata de plecare și aveți câteva destinații în minte, experții sugerează să vă înscrieți la unul dintre serviciile gratuite de alertă tarifară oferite de diverse platforme de călătorie, astfel încât să puteți acționa rapid. Sau utilizați un instrument precum Google Flights pentru a căuta cele mai ieftine destinații de la cel mai apropiat aeroport. În timp ce agențiile de turism percep propriile taxe, multe dintre ele au acces la tarife reduse și pachete care nu sunt disponibile pe site-urile de rezervări.

Dar nu vă faceți griji dacă nu vă puteți strecura într-o vacanță de vară înainte de încheierea lunii august. La urma urmei, sezonul nu se încheie oficial până la trei săptămâni după Ziua Muncii, iar multe promoții de călătorie par să continue.

„Am găsit destul de multe locații care oferă pachete la preț redus în septembrie”, a declarat Jennifer Byrne, CEO al Tropical Travelers, o agenție din Malvern, Pennsylvania