Ghid de călătorie în Croația 2025: Prețuri și locuri de vizitat. Chiar și asaltată de supra-turism și de scumpiri, rămâne o destinație premium de vară în Europa

Cât de scumpă este Croația? Depinde pe cine întrebi. Țara oferă o paletă foarte largă de prețuri, de la hoteluri de lux, iahturi de închiriat, până la camere individuale în casele localnicilor. Acum câțiva ani, Croația era steaua în ascensiune a turismului european. Biletele de avion erau ieftine, drumurile spre această țară cu ape turcoaz și peisaje remarcabile erau bune, iar prețurile la cazare și la mâncare erau extrem de accesibile, mai ales pentru turiștii vestici din Austria și Germania.

Lucrurile s-au schimbat ușor, în timp, iar prețurile au crescut în zonele cele mai vizitate, ceea ce ridică, în acest sezon, întrebări cu privire menținerea trendului crescător în ceea ce privește numărul de turiști.

O mare problemă o reprezintă supra-aglomerarea turistică. În 2024, numărul total de înnoptări a trecut de 108 milioane, conform Reuters, dintre care 103 milioane au fost în zona Adriaticii. Datele pentru 2025 nu sunt încă disponibile, dar, potrivit Eurostat, în primul trimestru din 2025, numărul de nopți petrecute de turiștii străini în Croația a scăzut cu 16,7%, scrie Funky Travel.

După adoptarea euro în 2023, Croația a înregistrat creșteri de prețuri de până la 30%, conform datelor oficiale. Produsele de bază au devenit cu mult mai scumpe, mai scrie publicația citată.

Totuși, trebuie spus că nu Croația a devenit scumpă. Zonele din interior, insulele mai mici și pensiunile administrate de familii sunt relativ accesibile.

”Croația are încă sufletul ei, prin lucrurile care nu încearcă să te impresioneze. Țara nu are nevoie să țipe; a demonstrat deja ce are de oferit.

Croația ar putea intra într-o fază mai bună, cu mai puțină agitație și mai mult spațiu. Puțină răbdare ajunge departe, iar pentru țara însăși, momentul poate fi un dar dacă este folosit cu înțelepciune” scrie și Euro Weekly News, într-un articol dedicat turismului din această țară.

Ghid de călătorie în Croația 2025: Drumul spre Croația

Turiștii români preferă în mare parte Grecia, dar Croația rămâne o destinație mai ales pentru cei din vestul țării, care au acces facil cu autoturismul.

Sunt două rute dinspre Ardeal spre coasta Adriaticii, situată la aproximativ 1.200 de kilometri. Majoritatea drumului este pe autostradă, prin Ungaria, și presupun aproximativ 11-12 ore de condus.

În Ungaria trebuie achiziționată o vinietă, care costă aproximativ 92 de lei pentru 10 zile. Se poate cumpăra din România, sau online. De asemenea, e importantă respectarea regimului de viteză.

Rețeaua de autostrăzi croată se întinde pe o lungime de peste 1.300 de kilometri. De reținut că taxa de drum se aplică pe toate autostrăzile din Croația. Taxa de drum se bazează pe distanța parcursă.

Alternativa la un drum lung de vară cu mașina, este avionul. Este de departe cea mai rapidă și sigură modalitate de a ajunge în Croația.

Călătoria cu avionul elimină oboseala asociată cu drumurile lungi pe șosea.

În plus, poți să te relaxezi, să citești sau să te odihnești în timpul zborului și să ajungi în destinație odihnit și pregătit pentru vacanță.

Deși poate părea mai scump la prima vedere, avionul poate fi foarte competitiv din punct de vedere al costurilor, mai ales dacă rezervi din timp.

Ofertele early booking și zborurile low-cost pot face ca biletul de avion să coste aproape cât combustibilul pentru o călătorie cu mașina, fără a mai socoti uzura vehiculului, taxele de drum și cazarea pe traseu.

Prețurile actuale (iunie 2025) – Cazare, restaurante și terase

Dubrovnik:

Hotel 3 stele – de la 140 euro/noapte

Hotel 4 stele – între 200 și 300 euro/noapte

Apartamente private – de la 100 euro/noapte în zone centrale

Split:

Hotel 3 stele – 110-150 euro/noapte

Hotel 4 stele – între 170 și 250 euro/noapte

Apartamente – de la 80, dar pot depăși 130 euro în sezon

Hvar:

Hoteluri boutique – 250-400 euro/noapte

Cazări medii – de la 120euro/noapte

Hosteluri – rar sub 60 euro/noapte/persoană

Zadar și Pula:

90-130 euro/noapte pentru 3 stele

150-200 euro/noapte pentru 4 stele

Restaurante și terase:

Cafea: 2,5 – 4 euro (Dubrovnik fiind cel mai scump)

Bere locală (0,5 l): între 4 și 6 euro în zonele turistice

Mic dejun simplu: 10 – 15 euro

Pizza individuală: 12 – 18 euro

Paste sau risotto: 15 – 25 euro

Pește proaspăt/fructe de mare: 25 – 40 euro per porție

În lunile de vârf de vară, prețurile în destinații turistice populare precum Dubrovnik, Split și Hvar pot crește semnificativ.

O masă simplă la restaurant, de preț mediu, adesea în jur de 15-20 de euro, poate deveni mai scumpă cu 10-20% față de extrasezon.

Pentru călătorii cu buget redus, iarna este surprinzător de accesibilă, prețurile tipice pentru cazare și restaurantele locale scăzând brusc în zonele mai puțin aglomerate, scrie vilssy.com.

De ce să mergi în Croația? Top 10 cele mai frumoase locuri de văzut

Croația rămâne una dintre cele mai spectaculoase destinații din Europa, oferind o combinație perfectă între peisaje de coastă uluitoare, orașe medievale și parcuri naționale de vis. Locurile de mai jos reprezintă o parte dintre cele mai frumoase locuri pe care Croația le are de oferit.

1. Dubrovnik – „Perla Adriaticii”

Orașul medieval înconjurat de ziduri impresionante oferă o arhitectură gotică și renascentistă fără egal. Plimbarea pe zidurile orașului la apus este o experiență de neuitat.

2. Parcul Național Plitvice

Cascadele terасе și lacurile de un albastru cristalin fac din acest loc un adevărat paradis natural.

Cele 16 lacuri conectate prin cascade spectaculoase sunt incluse în patrimoniul UNESCO.

3. Hvar și Pag

Cunoscută pentru câmpurile de lavandă parfumată și viața de noapte vibrantă, Hvar combină relaxarea cu distracția. Portul pitoresc și arhitectura venețiană completează tabloul perfect.

Insula Pag este una destinată mai ales tinerilor, pentru plaja de la Zrce, Ibiza Croației.

Zrce este o plajă pe care există mai multe cluburi, deschise zi și noapte.

4. Split și Palatul lui Dioclețian

Centrul istoric al orașului Split este construit în jurul palatului roman din secolul IV, oferind o fuziune unică între antic și modern. Promenada Riva este perfectă pentru plimbări seara.

5. Parcul Național Krk

Faimoasele cascade Skradinski Buk permit chiar și înot în apele cristalline. Traseele de drumeție oferă vederi spectaculoase asupra peisajelor dalmate.

6. Rovinj – Veneția Istriei

Acest orășel de pescari cu case colorate și străzi pavate cu piatră îți oferă cea mai romantică experiență din Croația. Biserica Sf. Eufemia domină panorama.

7. Korčula – Insula lui Marco Polo

Orașul medieval cu străzi în formă de „oase de pește” și arhitectura gotică venețiană creează o atmosferă de basm. Se spune că aici s-a născut faimosul explorator.

8. Zadar

9. Parcul Național Mljet

Insula acoperită cu păduri dense și două lacuri sărate conectate cu marea oferă o experiență extraordinară. Mănăstirea benedictină de pe insula din lac adaugă un aer mistic.

10. Makarska Riviera

Plajele cu pietricele fine și muntele Biokovo în fundal oferă unele dintre cele mai frumoase panorame de coastă din Mediterana.

În concluzie, Croația rămâne o destinație care merită explorată, indiferent de buget sau preferințe.

