Trupele speciale ale poliției ruse, plasate în apropierea bisericii unde va avea loc slujba de înmormântare a lui Navalnîi

Polițiști antirevoltă păzesc zona din apropierea bisericii în care va avea loc astăzi slujba de înmormântare a lui Alexei Navalnîi, scrie Sky News, care notează că, în urmă cu o zi, în zonă au fost văzuți muncitori montând bariere în apropierea lăcașului de cult din Moscova.

Nu este clar cine va participa la slujbă, dar echipa sa a afirmat că slujba va fi transmisă în direct online.

Familia, prietenii și susținătorii lui Alexei Navalny își vor lua rămas bun de la regretatul lider al opoziției la funeraliile sale de astăzi, la Moscova.

Potrivit echipei sale, mai multe lăcașuri din oraș au refuzat să organizeze slujba înainte de a primi în cele din urmă permisiunea unei biserici din sud-estul capitalei.

Alexei Navalnîi urmează să fie înmormântat la cimitirul Borisovskoie din apropiere.

Mama proeminentului critic al Kremlinului s-a luptat zile întregi cu autoritățile pentru a primi trupului fiului său, după ce acesta a murit în timp ce era încarcerat într-o colonie penală la nord de Cercul Polar.

Oficialii ruși nu au anunțat cauza decesului. Națiunile occidentale îl consideră pe Putin direct responsabil – dar Kremlinul a respins acest lucru.

Potrivit purtătoarei sale de cuvânt, slujba de înmormântare va începe la ora locală 14.00.

⚡️ The funeral of Alexei Navalny is scheduled to take place today

There are reports that police cars and riot police are being deployed to the location of the funeral. pic.twitter.com/3qEKNl3bP4

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2024