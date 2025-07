Trupa Paradise Lost, cap de afiș la ASTRA Rock 2025 / Un abonament pentru cele trei zile de festival costă 250 de lei

Britanicii de la ”Paradise Lost”, una din legendele gothic metalului, vor închide ultima zi a Festivalului ASTRA Rock 2025, care are loc în weekend-ul 15-17 august la Muzeul în Aer Liber ASTRA din Sibiu, anunță organizatorii într-un comunicat de presă.

După mai bine de trei decenii de existență și cu peste două milioane de albume vândute, ”Paradise Lost” va ajunge în Sibiu.

Formată în Halifax în 1988, trupa a devenit rapid recunoscută ca pionieră a metalului gotic încă de la primele albume.

De-a lungul carierei, britanicii au explorat diverse trasee muzicale, de la rădăcinile doom-death (”Gothic” – 1991) până la cucerirea metalului mainstream cu un sound enorm și luxuriant (”Icon” – 1993, ”Draconian Times” – 1995), la care s-au adăugat ulterior tente electronice experimentale, influențând o serie de artiști la fel de eclectici (Cradle Of Filth, HIM, Gatecreeper, Chelsea Wolfe etc.).

Anul acesta, pe 19 septembrie, PARADISE LOST lansează cel de-al 17-lea album de studio, ”Ascension”, o colecție de 10 piese noi care traversează spectrul muzical variat din arsenalul trupei, de la heavy metal pur la melodii exuberante, păstrând în același timp o irezistibilă melancolie în tonalitate minoră.

Abonamentele pentru cele trei zile de festival sunt disponibile la prețul de 250 de lei pe https://muzeulastra.funticket.app, unde pot fi achiziționate și bilete de o zi la prețul de 100 de lei. Abonații Muzeului ASTRA beneficiază de un număr limitat de abonamente la preț redus, achiziționate la sediul instituției.

Abonamentele la festival asigură și accesul la muzeu, precum și la multiplele activități conexe organizate de acesta în weekend-ul 15-17 august 2025. Copiii cu vârsta de până la 12 ani au acces gratuit, însoțiți de un adult posesor de abonament sau bilet.