Trump vrea să se întâlnească cu Kim Jong Un ntr-un „viitor potrivit”

trupe soldati militari nord-coreeni, coreea de nord, phenian, comunism, regim militar
Sursa foto: KIM Won Jin / AFP

Trump vrea să se întâlnească cu Kim Jong Un ntr-un „viitor potrivit”

Articole26 Aug 0 comentarii

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat în timpul unei întâlniri cu preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung, la Casa Albă, că se va întâlni cu Kim Jong Un din Coreea de Nord într-un „viitor potrivit”, relatează BBC, transmite News.ro.

- articolul continuă mai jos -

Preşedintele SUA, Donald Trump, s-a întâlnit cu preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung, în cadrul primei vizite importante în străinătate a liderului de la preluarea preşedinţiei în iunie.

În cadrul întâlnirii, Trump a vorbit despre relaţia sa „foarte bună” cu Kim Jong Un din Coreea de Nord, spunând că speră ca relaţia „să rămână aşa”.

El a adăugat că se va întâlni cu liderul nord-coreean într-un „viitor potrivit”.

Trump şi Lee au avut prima lor întâlnire în circumstanţe tensionate. Trump a formulat plângeri vagi pe reţelele sociale cu privire la o „epurare sau revoluţie” în Coreea de Sud, înainte de a le retracta ulterior, considerându-le probabil o „neînţelegere” între aliaţi, potrivit Reuters.

În ciuda încheierii unui acord comercial în iulie, care a scutit exporturile sud-coreene de tarife mai severe din partea SUA, cele două părţi continuă să se certe cu privire la energia nucleară, cheltuielile militare şi detaliile unui acord care includea investiţii sud-coreene promise în valoare de 350 de miliarde de dolari în Statele Unite.

După întâlnirea cu Trump, Lee a participat la un forum de afaceri cu înalţi oficiali ai administraţiei americane şi directori executivi ai companiilor sud-coreene şi ai peste 20 de firme americane, printre care Carlyle Group, Nvidia, Boeing, GE Aerospace, Honeywell şi General Motors.

Tags: , ,
