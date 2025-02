Trump semnează un decret în vederea retragerii SUA din mai multe instanţe ONU, pe care o acuză de o ”părtinire antiamericană profundă”

Noul preşedinte american Donald Trump a semnat un decret executiv în vederea retragerii Statelor Unite din mai multe instanţe ale ONU şi în vederea unei treceri în revistă a finanţării de către Washington a acestei organizaţii internaţionale cu sediul la New York, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Miliardarul retrage prin acest decret Statele Unite din Consiliul ONU al Drepturilor Omului (UNHRC), o instanţă din care America nu face parte, ci este observator.



El interzice astfel orice implicare a Washingtonului în acest organism, în pofida faptului că mecanismul precis al retragerii din calitatea de observator este neclar.

El prelungeşte totodată suspendarea oricărei finanţări americane a Agenţiei ONU pentru Refugiaţi Palestinini (UNRWA).

Statele Unite şi mai multe alte ţări şi-au suspendat contribuţia financiară la UNRWA după ce Israelul a acuzat agenţia ONU în ianuarie 2024 de faptul că angajaţi ai acesteia au participat la atacul mişcării islamiste palestiniene Hamas în sudul Israelului la 7 octombrie 2023.

Trump a luat această decizie ”având în vedere numeroasele măsuri luate de un anumit număr de instanţe ONU care demonstrează o părtinire antiamericană profundă”, a justificat un consilier al miliardatului, prezentându-i documentul pentru ca acesta să-l semneze, Will Scharf.

”PĂRTINIRE ANTIAMERICANĂ”

În acest decret, Trump vizează o ”trecere în revistă a implicării amerixane în UNESCO”, Organizţia ONU a Educaţiei, Ştiinţei şi Culturii, ”care a demonstrat, de asemenea, o părtinire antiamericană”, a adăugat Will Scharf.

”Mai general, decretul executiv cere o examinare a implicării şi finanţării americane a ONU având în vedere dispartiăţile nebune în nivelul finanţării între diverse ţări”, a declarat consilierul.

Donald Trump a catalogat aceste diferenţe ”profund nedrepte faţă de Statele Unite”, a amintit el.

Miliardarul a semnat la 20 ianuarie, când s-a întors la Casa Albă, un decret executiv în vederea retragerii Statelor Unite din Organizaţia Mondiale a Sănătăţii (OMS), un organism pe care l-a criticat în trecut din cauza modului în care a gestionat pandemia covid-19.