Trump începe să sisteze finanţările pentru instituţiile de învăţământ care menţin politicile considerate woke

Administraţia preşedintelui republican american Donald Trump a anunţat joi tăierea finanţării pentru un program din statul California menit să prevină sarcinile nedorite în rândul fetelor adolescente şi infecţiile cu transmitere sexuală, acuzând acest stat cu tendinţe progresiste şi guvernat de opozanţii săi democraţi că refuză să elimine „ideologia radicală de gen” din programa şcolară, relatează agenţiile Reuters şi EFE.

„Dacă veţi continua să le impuneţi ideologii radicale copiilor noştri, nu vom mai plăti pentru asta”, a declarat la postul Fox News secretarul adjunct interimar al Departamentul Sănătăţii, Andrew Gradison, care a precizat că valoarea finanţării sistate pentru California este de circa 12 milioane de dolari, transmite Agerpres.

El a mai menţionat că instituţia sa aproape a finalizat o analiză a programei şcolare a fiecărui stat al SUA şi până la începutul săptămânii viitoare circa 40 dintre acestea vor fi notificate că trebuie să-şi revizuiască această programă, altfel se vor confrunta cu consecinţe similare.

Mai devreme joi, Trump însuşi a declarat că orice unitate şcolară din California care nu respectă politicile administraţiei sale privind persoanele transgender nu va mai primi finanţare federală.

În SUA şcolile sunt finanţate preponderent cu fonduri locale şi statale, dar primesc o parte din bani de la guvernul federal.

Trump a anulat din prima sa zi de mandat programele DEI („diversitate, echitate şi incluziune”) care privesc diversitatea rasială şi de gen şi a decretat că Statele Unite vor recunoaşte de acum înainte doar două sexe, masculin şi feminin, conform promisiunii sale din campania electorală că va combate ideologia progresistă woke şi va promova politici sociale conservatoare.

Administraţia Trump a dat în judecată în iulie statul California pentru politica sa care le permite sportivelor transgender să concureze în sporturile şcolare de fete, după ce în februarie a interzis printr-un ordin executiv orice finanţarea federală pentru instituţiile de învăţământ care permit femeilor sau fetelor transgender să concureze în sporturile feminine.