Trump cere procurorilor să ancheteze muzeele din toată ţara pe care le consideră woke: "Această țară nu poate fi "woke" pentru că WOKISMUL ESTE STRICAT"

Preşedintele american Donald Trump îşi continuă ofensiva împotriva instituţiilor educaţionale şi culturale americane, anunţând marţi că a cerut justiţiei să investigheze muzee din întreaga ţară pe care le acuză că sunt woke, în special în legătură cu istoria sclaviei, informează AFP, transmite Agerpres.

„Muzeele din Washington, dar şi din întreaga ţară, sunt în esenţă ultimele rămăşiţe ale ‘wokismului'”, a criticat preşedintele pe reţeaua sa Truth Social.

„Le-am cerut procurorilor mei să revizuiască (politica muzeelor) şi să înceapă exact acelaşi proces urmat cu universităţile, unde au fost realizate progrese imense”, a adăugat miliardarul conservator.

„Această ţară nu poate fi ‘woke’ pentru că WOKISMUL ESTE STRICAT”, a proclamat el.

Casa Albă a anunţat săptămâna trecută într-o scrisoare adresată instituţiei care gestionează aproximativ douăzeci de muzee publice din Washington, Smithsonian Institution, că administraţia va efectua o examinare amănunţită pentru a se asigura de „alinierea” acestora cu viziunea asupra istoriei Statelor Unite promovată de Donald Trump, bazată pe „adevăr şi raţiune”.

„Smithsonian este ÎN AFARA CONTROLULUI”, a tunat din nou Donald Trump, plângându-se că muzeele capitalei federale prezintă, în opinia sa, o imagine „oribilă a ţării noastre, (în special) despre cât de rea era sclavia (…), şi nimic despre succes, nimic despre strălucire, nimic despre viitor”.

Preşedintele american a semnat în martie un decret menit să recupereze controlul asupra conţinutului muzeelor Smithsonian, pe care le-a acuzat deja de „revizionism istoric” şi de „îndoctrinare ideologică” rasială, în special sub predecesorii şi duşmanii săi politici Barack Obama (2009-2017) şi Joe Biden (2021-2025).

Administraţia americană a justificat aceste măsuri împotriva muzeelor – care afectează de asemenea centrul cultural din Washington, Kennedy Center – prin festivităţile de aniversare a 250 de ani de la independenţa Statelor Unite în 2026.

Donald Trump s-a angajat de şapte luni într-o rapidă preluare a instituţiilor culturale şi educaţionale asupra cărora are o influenţă, de la muzee la universităţi, pentru a le curăţa de ceea ce consideră a fi idei progresiste în favoarea minorităţilor.

Termenii englezeşti ‘woke’ şi ‘wokism’ sunt împrumutaţi din luptele afro-americane, al căror sens este „a fi treaz” la nedreptăţi. Aceştia au fost recuperaţi şi distorsionaţi într-o manieră peiorativă de lideri şi mişcări conservatoare din Europa şi Statele Unite, pentru a denunţa ceea ce ei consideră a fi devieri ale militantismului în favoarea minorităţilor şi împotriva nedreptăţilor sociale şi climatice.