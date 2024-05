Tricourile purtate de vedetele fotbalului la meciul de adio al Generaţiei de Aur, scoase la licitaţie. Componenţele celor două echipe

Tricourile purtate de jucători la meciul de adio al Generaţiei de Aur, sâmbătă, pe Arena Naţională din Bucureşti, vor fi vândute la licitaţie, transmite News.ro. Se vor vinde toate tricourile jucătorilor celor două echipe, dar şi cel al antrenorului World Stars. Pe obiectele de vestimentaţie se vor afla autografele titularilor.

Este vorba de proiectul „Ultimul meci. Licitaţia Generaţiei de Aur – Eveniment aniversar caritabil”, anunţat de Casa de Licitaţii A10 by Artmark şi realizat cu sprijinul Bazar Production.

Sunt 49 de loturi în total, atât cele ale fotbaliştilor români ai Generaţiei de Aur, cât şi cele ale adversarilor din World Stars – toate cu preţ unic de pornire de 500 de euro. Evenimentul este live pe platforma Artmark (www.artmark.ro), unde se pot deja depune oferte. Licitaţia se va desfăşura în două etape, primele 26 de tricouri de joc fiind licitate în seara de vineri, 24 mai, înaintea meciului aniversar, iar diferenţa de 23 de tricouri fiind licitate după meciul aniversar, vineri 31 mai, exclusiv online, de la ora 12.00, pe platforma Artmark Live (detalii pe www.artmark.ro).

Componenţa echipei Generaţia de Aur, antrenată de Anghel Iordănescu şi de Gabi Balint, şi numerele de pe tricouri: Florin Prunea (1️), Bogdan Stelea (1️2️) şi Ştefan Preda (2️2️) – pe post de portari, Gică Popescu (6️), Iulian Filipescu (2️3️), Miodrag Belodedici (4️), Dan Petrescu (2️), Tibor Selymeş (1️3️) şi Gheorghe Mihali (1️4️), Răzvan Prodan, fiul lui Didi Prodan (3️) şi Corneliu Papură (1️9️) – pe post de fundaşi, Gică Hagi (1️0️), Dorinel Munteanu (8️), Constantin Gâlcă (1️8️), Basarab Panduru (1️5️), Ioan Ovidiu Sabău (8️), Ovidiu Stângă (2️0️) şi Ionuţ Lupescu (5️) – pe post de mijlocaşi şi Ilie Dumitrescu (1️1️), Florin Răducioiu (9️), Marius Lăcătuş (7️), Ion Vlădoiu (1️6️), Viorel Moldovan (9️), Adrian Ilie (1️1️), Marian Ivan (2️1️) – pe post de atacanţi.

Echipa World Stars, antrenată de Jose Mourinho, este alcătuită din Dida şi Frey – pe post de portari, cu 1 pe tricou, Maicon (1️3️), Candela (3️2️), Fernando Couto (6️), Panucci (2️), Juanito Gutiérrez (20), Paul Bodin (3️), Kobiashvilli (4️) şi Miroslav Djukic (5️) – pe post de fundaşi, Rivaldo (1️0️) – câştigător al Balonului de Aur, Giovanni (1️1️), Litmanen (7️), Gokhan Inler (1️4️), Christian Karembeu (1️9️), Giorgios Karagounis (2️0️), Edmilson (1️5️), Marcos Senna (1️6️) şi Christian Zaccardo (8️1️) – pe post de mijlocaşi şi Nuno Gomez (2️1️), Hristo Stoichkov (8️) – şi el câştigător al Balonului de Aur, Goran Pandev (2️7️) şi Javier Saviola (9️) – pe post de atacanţi.

Profitul rezultat în urma acestei licitaţii va fi donat către „Şcolile Generaţiei de Aur”, iniţiativa prin care Generaţia de Aur va sprijini financiar toate şcolile în care s-au format membrii echipei. Această cauză a fost anunţată la finalul luniii februarie, când, odată cu lansarea magazinului oficial, legendele Generaţiei de Aur au anunţat că profitul strâns în urma vânzării tricourilor de colecţie va fi împărţit în mod egal între unităţile de învăţământ în care au învăţat cei 25 de jucători din lotul care va fi prezent pe Arena Naţională în data de 25 mai.

„Pentru că ştim deja ce interes uriaş a declanşat acest meci şi pentru că am avut şi o cauză nobilă ataşată evenimentului, ne-am dorit să spijinim Şcolile Generaţiei de Aur şi printr-o altă sursă, independent de tricourile de colecţie disponibile deja în magazinul nostru oficial. Astfel, am decis să organizăm această licitaţie în cadrul căreia pasionaţii vor putea pune mână pe veritabile piese de colecţie semnate chiar de jucătorii respectivi, după o seară care va rămâne definitiv în istoria fotbalului românesc. Tot profitul din urma licitaţiei va merge către cauza noastră de suflet şi le mulţumesc de pe acum tuturor celor care se vor alătura şi vor contribui la un viitor mai bun pentru copiii care vor învăţa în şcolile în care am învăţat eu şi colegii mei”, a declarat Gheorghe Popescu.

De luni, 27 mai, expoziţia (parţială) dedicată „Ultimului meci. Licitaţia Generaţiei de Aur – Eveniment aniversar caritabil” va fi liber deschisă publicului, la Galeriile Artmark din Bucureşti (str C.A. Rosetti nr. 5), până vineri, în ziua desfăşurării ultimei etape de licitare. Acest muzeu inedit din inima Bucureştiului poate fi vizitat, cu intrare liberă, zilnic, de luni până duminică, între orele 10.00 şi 20.00. În acest spaţiu sunt expuse obiecte de artă excepţionale, care provin din colecţii private şi „ies”, deci, rareori la „întâlnirea” cu publicul. Tot la Galeriile Artmark spectacolul fiecărei licitaţii găzduite este, de asemenea, un eveniment cu acces nerestricţionat. Iubitorii de artă, istorie ori obiecte de colecţie pot licita fie direct, în timpul evenimentelor cu prezenţă fizică, fie online, dacă îşi fac cont pe site-ul artmark.ro.