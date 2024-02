Tribunalul de Arbitraj Sportiv începe miercuri audierile în cazul de dopaj al Simonei Halep

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), cu sediul la Lausanne, începe miercuri audierile în cazul în care Simona Halep a fost suspendată patru ani pentru dopaj. Audierile sunt programate de miercuri până vineri şi nu se ştie când va anunţat decizia forul de la Lausanne, putând fi o chestiune de zile sau de luni, transmite News.ro.

Potrivit TAS, părţile, martorii şi experţii vor participa la audiere atât personal, cât şi la distanţă, inclusiv Halep, care va fi prezentă în persoană. Audierea va avea loc cu uşile închise, deoarece niciuna dintre dintre părţi nu a solicitat o audiere publică.

Comisia TAS şi părţile la procedură au stabilit un calendar detaliat al audierilor. Audierea va începe la 7 februarie 2024, la ora 9:30 (10.30 – ora României), cu pledoariile de deschidere ale părţilor, urmate de depoziţiile martorilor şi ale experţilor.

Susţinerile orale de încheiere vor avea loc în ultima zi. Încheierea audierii ar trebui să aibă loc în jurul orei 15:30 (16. 30 – ora României), la 9 februarie 2024.

Comisia TAS desemnată să judece această chestiune este formată din Annabelle Bennett (Australia), preşedinte, Jeffrey G. Benz (SUA) şi profesorul Ulrich Haas (Germania).

La cererea părţilor, nu vor fi furnizate informaţii suplimentare cu privire la identitatea participanţilor (reprezentanţi, experţi şi martori).

TAS precizează că Halep nu va face nicio declaraţie pentru mass-media înainte de sfârşitul audierii.

În urma audierii, Comisia TAS va delibera şi va pregăti hotărârea arbitrală care va conţine decizia şi motivarea acesteia.

În acest moment, nu se poate da nicio indicaţie cu privire la data la care va fi pronunţată hotărârea arbitrală finală.

În 2022, la 21 octombrie, sportiva din Constanţa anunţa că a fost depistată pozitiv cu roxadustat, după un meci din primul tur la US Open.

În 12 septembrie 2023,Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA) a anunţat că un tribunal independent a suspendat-o pentru o perioadă de patru ani, ca urmare a unor încălcări ale Programului Anti-Doping în Tenis (TADP).

Halep a fost suspendată provizoriu din octombrie 2022, suspendare pe care tribunalul a decontat-o din perioada de ineligibilitate. Ca atare, suspendarea fostului număr unu mondial este valabilă de la 7 octombrie 2022 până la 6 octombrie 2026.

Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA) a publicat decizia integrală a tribunalului independent Sport Resolutions în cazul Simona Halep, documentul fiind redactat acolo unde a fost necesar pentru a proteja informaţiile personale de sănătate.

Între altele, se menţionează că fizioterapeuta Candice Gothier este cea care i-a dat sportivei suplimentul contaminat. Halep s-a consultat şi cu antrenorul ei, Patrick Mouratoglou, care a spus că suplimentul poate fi folosite în siguranţă, deoarece pe etichetă nu figurau substanţe interzise şi nu părea a fi riscant.

Aşa cum a anunţat, Simona a depus apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, în 24 octombrie, iar după lungi tergiversări, TAS a anunţat că acest caz va fi analizat în perioada 7-9 februarie 2024.

În 15 decembrie, într-un interviu pentru Euronews, Simona a recunoscut că a avut un şoc când a fost testată pozitiv şi a reiterat faptul că este nevinovată.

Tot atunci, ea a anunţat că nu mai colaborează cu Academia Mouratoglou şi că au trecut mai multe luni de când a vorbit ultima dată cu Patrick Mouratoglou.

“Sunt victima unei nedreptăţi. Aştept deja de mai mult de un an. Nu am dormit bine majoritatea timpului. Sunt o persoană emotivă şi înainte de fiecare meci eram stresată şi simţeam asta în stomac. În acest an fiecare zi a fost aşa. Visul meu este să revin, indiferent de vârstă, pentru că vreau să fiu pe teren şi să decid eu cum îmi închei cariera în tenis. Cred că merit asta, după munca depusă toată viaţa şi sacrificiile făcute pentru tenis. Ar fi un dezastru să stau patru ani departe de tenis. Nici măcar nu vreau să mă gândesc la asta. Sunt pregătită de luptă. Nu renunţ uşor”, a afirmat Halep la finalul anului trecut, într-un interviu pentru Paris Match.