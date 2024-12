Treisprezece falși electori din 2020 vor vota marți pentru Trump într-un colegiu electoral real. Votul este în mare parte ceremonial

Treisprezece republicani care au participat la complotul electorilor falși din 2020, inclusiv unii care se confruntă cu acuzații penale, vor vota marți în Colegiul Electoral real pentru președintele ales Donald Trump, în timp ce electorii din aceste state îi vor finaliza victoria, potrivit CNN.

Acești activiști republicani provin din Pennsylvania, Michigan și Nevada – state critice de luptă pe care Trump le-a câștigat anul acesta, după ce le-a pierdut pe toate în 2020. În urmă cu patru ani, ei au semnat certificate false, susținând în mod fals că Trump a câștigat. Ei au fost aleși din nou de republicani pentru a fi electori în acest an și vor semna certificatele autentice.

Reuniunile Colegiului Electoral care au loc marți în fiecare stat și în Washington DC sunt o formalitate. Cei 538 de electori vor vota pentru președinte și vicepreședinte ca parte a procesului prevăzut în Constituția SUA și în diverse legi federale și de stat.

Votul este în mare parte ceremonial, dar funcția de elector este o onoare acordată adesea liderilor de partid și membrilor respectați ai comunității – nu presupușilor infractori. CNN a încercat să obțină comentarii de la toți alegătorii republicani din 2020.

Participarea acestor electori falși și a negaționiștilor înverșunați ai alegerilor din 2020 a atras condamnarea unor democrați și grupuri liberale. Donald Sherman, consilier șef la Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, a declarat că este o farsă.

Rolul lor în procesul din 2024, a declarat Sherman, „este încă o amintire înfricoșătoare a faptului că, în ciuda urmăririi penale a multor persoane care au luat cu asalt Capitoliul la 6 ianuarie (2021), aproape toate instituțiile guvernului federal nu au reușit să îi tragă la răspundere pe Donald Trump și pe aliații săi pentru încercarea ilegală de a anula alegerile prezidențiale din 2020”.

În Michigan, cei șase electori falși deveniți reali sunt fostul co-președinte al Partidului Republican de Stat, Meshawn Maddock; Marian Sheridan și Amy Facchinello, care au fost amândoi oficiali locali ai partidului, John Haggard și Timothy King, care au fost reclamanți într-un proces frivol care a încercat să anuleze rezultatele alegerilor din 2020 din stat și producătorul de lactate Hank Choate.

Toți se confruntă cu acuzații de fals, aduse de procurorul general din Michigan, Dana Nessel, un democrat. Cu toții neagă faptele. Se așteaptă ca un judecător de stat să decidă în următoarele câteva luni dacă cazul este suficient de solid pentru a trece la proces.

„Sunt mândru de ea”, a declarat Nick Somberg, avocatul lui Maddock. „Ea nu se teme. Este minunat. Este ca o justiție poetică. Este justiție parțială pentru ea. Restul va veni atunci când vom obține respingerea acestui caz. Cred că singurul motiv pentru care aceste acuzații au fost aduse a fost pentru a-l opri pe Trump să câștige Michigan. Ei au eșuat și este timpul să accepte pierderea și să lase lucrurile așa”.

Când i s-a trimis un e-mail pentru comentarii, Haggard a trimis un răspuns automat care spunea că se îndreaptă spre Lansing pentru a-și exprima votul electoral pentru Trump și solicita donații pentru a acoperi facturile legale, spunând: „Trimite-mi niște bani”.

În Nevada, alegătorii falși deveniți reali sunt Michael McDonald, președintele Partidului Republican de Stat, și Jesse Law, președintele Partidului Republican din comitatul Clark, unde locuiește 70% din populația statului.

Ambii au fost acuzați de procurorul general al statului Nevada, democratul Aaron Ford. Ford a depus din nou acuzațiile penale săptămâna trecută în Carson City, capitala statului, după ce un judecător din Las Vegas a respins acuzația inițială, concluzionând că aceasta a fost formulată în jurisdicția greșită.

Cei cinci electori falși deveniți reali din Pennsylvania sunt Bill Bachenberg, un donator al Partidului Republican care a fost legat de eforturile din mai multe state de a sparge sistemele electorale după 2020, în speranța de a dovedi afirmațiile de fraudă ale lui Trump, vicepreședintele Partidului Republican de stat, Bernadette Comfort și Ash Khare, Patricia Poprik și Andrew Reilly, care au fost oficiali locali ai Partidului Republican.

Aceștia nu au fost puși sub acuzare deoarece certificatele false pe care le-au semnat în 2020 conțineau o formulare prudentă în care se preciza că acționează doar în cazul în care Trump va avea câștig de cauză în instanță.