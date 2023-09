Trei jucători de tenis cer ca verdictul în cazul Simonei Halep să fie dat rapid. ”Fiecare atlet merită un proces corect și la timp”

Alize Cornet (33 de ani, 79 WTA) o sprijină pe Simona Halep (31 de ani) prin intermediul unei campanii online. Franțuzoaica cere „dreptate pentru Simona” și un verdict cât mai rapid în acuzațiile de dopaj, scrie Gsp.ro. Lui Alize Cornet i s-au alăturat australienii John Millman și Ellen Perez.

Reacția lor vine din cauza amânărilor succesive ale instituției de arbitraj sportiv care ar trebui să dea un verdict în dosarul în care Halep e acuzată de dopaj. A trecut mai mult de un an de la ultimul meci jucat de Simona Halep în circuitul WTA, românca fiind suspendată temporar din cauza unei probe pozitive cu Roxadustat.

Halep și-a prezentat apărarea în fața tribunalului independent Sports Resolutions la finalul lunii iunie, dar verdictul se lasă așteptat. Alize Cornet a lansat campania „Dreptate pentru Simona Halep”, în care cere un verdict rapid.

„Oameni buni, haideți să ne unim forțele. S-a ajuns prea departe și deja a trecut mult prea mult timp. Lumea tenisului vrea doar ce e drept. Noi toți vrem #DreptatePentruSimona”, a scris Alize Cornet pe Twitter.

Ellen Perez (locul 13 WTA) și John Millman (locul 341 ATP) au cerut și ei același lucru.

Australianca Ellen Perez le-a îndemnat pe jucătoarele WTA să se pună în locul lui Halep și să ceară organizațiilor să ia o decizie rapidă în cazul lui Halep.

„Indiferent dacă credeți că Simona Halep este nevinovată sau nu, fiecare atlet merită un proces corect și la timp”, a scris Perez pe X. „Modul în care ITIA și ITF gestionează acest caz este mai mult decât slab. „Îi îndemn și pe alți sportivi să vorbească, pentru că dacă ai fi tu în această situație ai spera la același lucru”.”

