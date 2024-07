Trei dintre cele mai frumoase lacuri din Europa, dacă preferi o vacanță departe de litoral

Pentru iubitorii de natură, pește și sporturi acvatice care vor, totuși, să evite zonele de litoral aglomerate, The Guardian a alcătuit o listă a celor mai frumase lacuri din Europa care pot fi vizitate în această vară.

Lacul Annecy, Haute-Savoie, Franța – Joanne O’Connor

„O briză ușoară agită frunzele de palmier ale umbrelei noastre de soare în timp ce sorbim Orangina și ne uităm la windsurfurile care se mișcă pe apă. Cafeneaua de pe plajă cântă ritmuri blânde de Baleare. Dar aici nu suntem în Baleare și acea întindere albastră strălucitoare nu este Mediterana. Ne aflăm la poalele Alpilor francezi, iar cea mai apropiată linie de coastă este la peste 250 de mile distanță.

Annecy este un oraș medieval absurd de frumos, situat pe malul unui frumos lac alpin cu același nume, la o oră de Geneva. Este cunoscut drept „Veneția Alpilor” datorită rețelei de canale care traversează La Vieille Ville (orașul vechi) și – la fel ca adevărata Veneție – străzile înguste pietruite și podurile decorate cu flori din Annecy pot fi invadate de turiști în timpul verii. Dar Annecy are un as în mânecă – o rețea fantastică de autobuze locale fiabile, gratuite în iulie și august, care transportă turiștii și localnicii în jurul perimetrului lacului și până în munții din jur. Există, de asemenea, o pistă pentru biciclete care urmează malul lacului, dacă preferați să explorați pe cont propriu.

Cu o lungime de nouă mile și o lățime de două mile, Annecy este al treilea cel mai mare lac din Franța, așa că nu este greu să scăpăm de aglomerație. În fiecare dimineață, împachetăm prosoape de plajă și un picnic, mergem pe jos de la apartamentul nostru închiriat în orașul vechi până la stația de autobuz și urcăm în orice autobuz local care este gata să plece primul. Pe măsură ce ocolim lacul, aruncăm o privire atrăgătoare asupra apei turcoaz și a vilelor și hotelurilor de vis de pe malul apei, cu pontoane și plaje private.

Coborâți la orice oprire care vă face plăcere: Menthon St Bernard, cu castelul său, despre care se spune că ar fi inspirat castelul Frumoasa Adormită al lui Walt Disney; romanticul Veyrier-du-Lac, cu drumețiile sale spre vârful Mont Veyrier și priveliștile spre Mont Blanc; sau liniștitul Doussard, cu rezervația sa naturală și o mână de campinguri pentru familii.

Există o duzină de plaje publice în jurul lacului, de la plaja Saint-Jorioz, cu terenuri de volei pe plajă și piscină pentru copii, până la animata Marquisats, care este ușor accesibilă pe jos din orașul Annecy. Favorita noastră este „plage municipale” de la Talloires, unde ne petrecem ziua făcând plajă pe iarbă, jucând pétanque, înotând în lac (nu atât de rece pe cât s-ar crede) și urmărind adolescenții care se întrec în cele mai ciudate sărituri de pe trambulină. Deasupra noastră, o mână de parapantiști navighează pe un cer albastru fără nori”.

Lago di Bracciano, Lazio, Italia – Colin O’Brien

Este nevoie de puțin peste o oră pentru a ajunge la Lago di Bracciano cu trenul din centrul Romei, dar este o lume departe de roiurile de turiști și de traficul neîncetat din capitala italiană.

Este plin de viață în lunile de vară, dar niciodată la fel de haotic ca alternativele mai strălucitoare de-a lungul coastei tireniene, iar dacă vă plictisiți de plajă, există o mulțime de opțiuni de drumeții și ciclism pentru a vă distra în zona rurală din apropiere. Toate acestea îl fac un refugiu de vară perfect pentru romani și turiști curioși.

Format din camera de magmă prăbușită a unui vulcan, acest lac bucolic este înconjurat de păduri, plantații de măslini, ruine romane antice și trei orășele pitorești: Trevignano Romano, Anguillara Sabazia și Bracciano, de unde bastioanele impunătoare ale Castelului Orsini-Odescalchi se profilează deasupra apelor.

Castelul din secolul al XV-lea este unul dintre cele mai mari și mai bine conservate din Italia și se mândrește cu o colecție extinsă de artă renascentistă și artefacte istorice. Cu toate acestea, adevărata sa atracție este priveliștea panoramică din turnurile sale.

Oricine are poftă de mâncare se va simți bine aprovizionat în Bracciano, deoarece, datorită apropierii sale de Toscana și Umbria, regiunea este o răscruce culinară și, deși mâncărurile au cu siguranță un accent roman, există puternice inflexiuni apenine, în special în ceea ce privește brânzeturile și mezelurile. Dar, oricât de bune ar fi salumi-urile locale, brânza caciofiore și porchetta friptă, nici o călătorie la Bracciano nu ar fi completă fără a încerca un cartoccio di latterini fritti, un cornet de hârtie umplut cu peștișori prăjiți, proaspăt scoși din lac.

Dacă doriți să explorați, Trevignano Romano este la o scurtă călătorie cu autobuzul de Bracciano, pe malul nordic al lacului. Orașul întruchipează ritmul liniștit și farmecul relaxat pe care călătorii se așteaptă să le găsească într-o vacanță de vară în Italia și există o mulțime de restaurante și baruri așezate printre străzile sinuoase și pietruite ale centro storico sau punctate de-a lungul promenadei de pe malul apei. Orașul are o plajă cu steag albastru, iar dacă ați exagerat la prânz și aveți nevoie de puțină mișcare pentru a face loc pentru cină, există o potecă vertiginoasă spre ruinele de la Rocca dei Vico, pentru mai multe priveliști uluitoare.

Pentru o experiență mai rustică, este ușor să evadați la Lago di Martignano din apropiere, un lac de crater deasupra Bracciano care, cu excepția câtorva ferme, a evitat orice dezvoltare umană, ceea ce îl face un loc ideal pentru un picnic și o baie după o excursie.

La doar câteva sute de metri de gara din Bracciano și de Castello Orsini-Odescalchi, Albergo della Posta (camere duble de la 86 £) este un hotel de familie de modă veche, dar fermecător, cu camere simple, bine amenajate și o locație centrală perfectă pentru a explora orașul și lacul de mai jos. Luxosul Relais Vigna Caio (255 £) este situat chiar sub castelul Bracciano, cu vedere neîntreruptă la lac și un preț pe măsură. A fost inițial o reședință privată, construită în anii 1930, și a fost restaurată cu dragoste de actualul proprietar, care este un designer de interior din Roma.

Districtul lacurilor Mecklenburg, nordul Germaniei – Paul Sullivan

Deși Mecklenburgische Seenplatte din Germania se află la mai puțin de două ore de mers cu trenul la nord de Berlin, este o regiune în mare parte necunoscută pentru negermani. Este adevărat că peisajul nu este la fel de spectaculos ca Bavaria muntoasă, dar este o evadare idilică din marele oraș – bucolică și liniștită, cu peste 600 de lacuri interconectate. Porecla sa, „țara celor o mie de lacuri”, nu este decât o ușoară exagerare și cuprinde orașe fermecătoare și relaxate, conace și parcuri naturale.

Există mai multe locuri de folosit ca bază: Mirow, Neustrelitz, Plau am See – toate ușor accesibile cu o rețea de trenuri și autobuze. Waren an der Müritz este una dintre preferințele mele personale. Oraș destul de animat, situat pe malul nordic al Müritz, cel mai mare lac din țară, situat în întregime pe teritoriul Germaniei, este vechi și pitoresc, presărat cu arhitectură medievală și o serie de cafenele și restaurante, inclusiv Fischerhof Waren, unde puteți mânca captura zilnică din lac. Acesta găzduiește, de asemenea, Mürizeum, un acvariu de apă dulce pentru specii de pești indigeni, cu o expoziție interactivă, multimedia despre Müritz.

Parcul are păduri de fag și mlaștini protejate, precum și peste 100 de lacuri proprii, și există kilometri de trasee de mers pe jos și piste de biciclete bine întreținute, inclusiv una care înconjoară întregul lac Müritz. Deoarece parcul este, de asemenea, un important loc de reproducere pentru păsări pe cale de dispariție, este posibil să observați vulturi cu coadă albă, vulturi pescar și cocori, precum și căprioare roșii, berze negre și alte animale locale. Există și câțiva urși salvați, deși aceștia nu sunt liberi, ci pot fi găsiți în Bear Park Müritz, cel mai mare sanctuar de acest fel din Europa de Vest.

În Waren și, în general, în regiunea lacurilor, există câteva locuri frumoase și interesante de cazare, de la case de oaspeți, campinguri la prețuri accesibile și până la case plutitoare. Este chiar posibil să închiriați o barcă-casă, o plută sau o barcă-saună pentru a vă plimba pe lac după bunul plac (nu este necesară o licență specială) sau să folosiți serviciile regulate de bărci pentru a explora alte orașe precum Klink, Röbel, Plau am See și Malchow.