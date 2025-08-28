Trei bărbaţi din Turda au fost arestaţi după ce au ameninţat cu moartea trei poliţişti

Trei bărbaţi din Turda au fost arestaţi preventiv, după ce au ameninţat cu moartea trei poliţişti aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis, joi, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda, cei trei sunt acuzaţi de ultraj.

„La data de 25.08.2025 procurorul a propus judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Turda luarea măsurii arestului preventiv pe o perioada de 30 zile, începând cu data de 26.08.2025 şi până la data de 24.09.2025 inclusiv, a inculpaţilor P.M.A., M.E.L. şi M.L., aflaţi în stare de reţinere. (…) Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Turda a admis propunerea Parchetului”, precizează sursa citată.

Anchetatorii au stabilit că, în noaptea de 17/18 august, inculpaţii au ameninţat cu moartea şi cu acte de violenţă trei agenţi de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Turda – Biroul de Ordine Publica şi Biroul Rutier, care în acel moment se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

Potrivit IPJ Cluj, în data de 25 august, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Turda, sub coordonarea unui procuror din cardul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda, au pus în executare trei mandate de aducere emise pe numele a trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 26 şi 46 de ani cercetaţi într-un dosar de ultraj.

„În fapt, în data de 18 august a.c., în jurul orei 01:30, o femeie de 55 de ani, din municipiul Turda, a sesizat prin apel la 112 tulburarea ordinii şi liniştii publice în zona străzii Margaretelor, unde se auzea larmă şi gălăgie. La faţa locului a fost direcţionat un echipaj de poliţie din cadrul Poliţiei municipiului Turda, constatând că cele sesizate se confirmă. Poliţiştii au solicitat proprietarului imobilului, un bărbat de 33 de ani, să oprească muzica pentru a nu afecta liniştea locatarilor din zonă, iar acesta ar fi devenit recalcitrant, adresând ameninţări cu acte de violenţă şi injurii la adresa poliţiştilor. La scurt timp, ar fi intervenit încă doi bărbaţi de 26 şi 46 de ani, cei doi având un comportament similar. În urma intervenţiei, niciunul dintre poliţişti nu a suferit vătămări corporale”, a transmis IPJ Cluj.