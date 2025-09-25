Transportul rutier de marfă din România a crescut cu 69% în 10 ani, de trei ori peste ritmul Uniunii Europene, potrivit datelor Eurostat / Lipsa de autostrăzi şi căi ferate moderne rămâne un obstacol major

Firmele de transport şi logistică au raportat, în urmă cu doi ani, aproape 29 de miliarde de tone-kilometru transportate pe şosele, cu 69% mai mult decât în urmă cu zece ani, ceea ce reprezintă cel mai rapid ritm din UE şi de peste trei ori peste media comunitară, potrivit datelor Eurostat citate de Colliers, transmite Agerpres.

„România a înregistrat cea mai mare creştere a volumului de marfă transportat din Uniunea Europeană. În 2023, firmele de transport şi logistică au raportat aproape 29 de miliarde de tone-kilometru transportate pe şosele, cu 69% mai mult decât în urmă cu zece ani, ceea ce reprezintă cel mai rapid ritm din UE şi de peste trei ori peste media comunitară. Creşterea puternică se vede şi pe piaţa spaţiilor industriale moderne închiriable, care s-a extins de aproape cinci ori în ultimii zece ani şi va ajunge în 2025 la aproximativ 8 milioane de metri pătraţi”, susţin consultanţii Colliers.

Totuşi, lipsa de autostrăzi şi căi ferate moderne rămâne un obstacol major pentru dezvoltarea logisticii din România, atrag atenţia specialiştii Colliers, care subliniază nevoia continuării investiţiilor mari în infrastructură.

„Nivelul de aproape 29 de miliarde de tone-kilometru transportate pe şosele este apropiat de cel al Ungariei, dar de peste şase ori mai mic decât al Poloniei. Cu alte cuvinte, chiar dacă România a înregistrat cea mai rapidă creştere a transportului rutier de marfă din Uniunea Europeană, diferenţa faţă de economii din regiune rămâne semnificativă. Dacă ţinem cont de populaţie şi de dimensiunea economiilor, volumul transportat de România ar trebui să fie cel puţin dublu faţă de Ungaria şi la jumătate din cel al Poloniei. Pentru a reduce acest decalaj în următorii 10-15 ani, este necesar ca România să continue construcţia de autostrăzi şi modernizarea reţelei feroviare, cu atât mai mult în contextul actual, în care economia internă este sub presiune. Astfel de investiţii ar mai compensa din slăbiciunile raportate în alte sectoare ale economiei şi ne-ar pregăti pentru următorul ciclu de creştere”, a explicat Victor Coşconel, Partner, Head of Leasing, Office & Industrial Agencies la Colliers.

După anii cu livrări record de autostrăzi, intervalul 2025-2026 se anunţă cu un ritm mult mai lent al construcţiilor şi inaugurărilor, arată sursa citată.

„Această încetinire ar putea pune frână dezvoltării pieţei de spaţii logistice şi investiţiilor în spaţii industriale, care au cunoscut o creştere puternică în ultimii ani, atrage atenţia Colliers. În acelaşi timp, datele Eurostat arată că peste 77% din mărfurile transportate rutier în România sunt livrări interne, una dintre cele mai mari ponderi din Uniunea Europeană. Acest lucru reflectă, cel puţin parţial, nivelul mai redus al exporturilor României. Există totuşi şi un aspect care diferenţiază România în mod pozitiv faţă de multe alte state europene. Dacă revenim la privirea de ansamblu, doar 54% din toate transporturile de marfă se fac pe şosele, sub media Uniunii Europene de 78%, potrivit datelor Eurostat care includ doar transportul continental”, precizează cercetarea.

În schimb, România are o pondere ridicată a transportului pe căi navigabile, în special pe Dunăre, unde ajunge la aproximativ 20% din total şi reprezintă a doua cea mai mare valoare din UE. Colliers arată că această diversificare a modurilor de transport este un avantaj, însă nu poate compensa lipsa unei infrastructuri moderne în zonele cheie ale ţării. Consultanţii Colliers subliniază că această diversificare a modurilor de transport este un atu, însă nu poate înlocui necesitatea unei infrastructuri moderne în zonele cheie ale ţării.

„Suntem aproape de pragul de 8 milioane de metri pătraţi de spaţii industriale şi logistice închiriabile, o performanţă remarcabilă dacă ne gândim că în urmă cu zece ani piaţa creştea într-un ritm foarte lent. Evoluţia spectaculoasă din ultimii cinci ani arată că România se află într-un ciclu accelerat de dezvoltare, beneficiind de un moment foarte favorabil, de care ar trebui să profite pe deplin, pentru că, în următorii 5-10 ani, contextul se poate schimba, fie din perspectiva finanţărilor, fie a fondurilor europene”, a adăugat Victor Coşconel.