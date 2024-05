„Toți ochii pe Rafah”: De unde provine imaginea virală distribuită de 35 de milioane de ori pe Instagram?

O ilustrație cu sloganul „Toți ochii pe Rafah”, creată probabil de o inteligență artificială și care evocă situația din orașul de la granița cu Egiptul, a fost distribuită de 35 de milioane de persoane pe Instagram,, scrie BFM TV.

Imaginea este un ecou al situației de la Rafah, în sudul Fâșiei Gaza, unde bombardamentele israeliene au ucis 45 de persoane în 26 mai, provocând reacții internaționale puternice. Ilustrația, realizată probabil prin inteligență artificială generativă, prezintă mii de corturi, evocând tabăra de persoane strămutate de la Rafah.

Tânărul fotograf malaezian

Pe Instagram, începând din 2021, o funcție cunoscută sub numele de „Add me” permite utilizatorilor să partajeze o imagine de pe propriul cont, în format „store”, permițând în același timp autorului original al imaginii să vadă ce alți utilizatori au retransmis-o.

În ceea ce privește imaginea „Toți ochii pe Rafah”, Instagram trimite la contul „shahv4012”. Potrivit informațiilor afișate, acesta aparține unui tânăr fotograf și blogger video din Malaezia. Potrivit datelor de pe site-ul Social Blade, acesta a câștigat 10.000 de urmăritori în doar câteva ore, pentru un total actual de peste 25.000 de urmăritori.

În povestirile sale, el face referiri repetate la creația sa, evocând succesul viral al imaginii. De asemenea, el folosește și alte imagini, create tot de inteligența artificială, care îl arată pe premierul israelian Benjamin Netanyahu în detenție, cu comentariul „Satanyahu”. Într-un alt story pe Instagram, acesta afișează o imagine în care Israelul este șters de pe hartă, fiind înlocuit cu cuvântul „Palestina”.

Contactat, autorul imaginii virale nu a răspuns încă.

Inteligența artificială, o nouă provocare pentru Facebook și Instagram

În urma difuzării masive a acestei imagini, alți internauți au răspuns, din nou, cu imagini generate de inteligența artificială. Astfel, un cont care a publicat mesajul „Where were you looking on 7 October” (Unde te uitai pe 7 octombrie), care înfățișa un bebeluș israelian în fața unui atacator Hamas și care făcea referire la atacurile teroriste din 7 octombrie 2023, a fost distribuit de 400.000 de ori.

Distribuția pe scară largă a conținutului generat de inteligența artificială reprezintă o provocare majoră pentru Facebook și Instagram, în special din cauza riscurilor de dezinformare sau de manipulare a imaginilor. Compania promisese că va începe „să eticheteze conținutul generat de AI în mai 2024”. Acest avertisment nu a fost aplicat în cazul imaginilor legate de situația din Gaza.

În timp ce imaginea postată pe Instagam a devenit virală, situația s-a repetat și cu sloganul „Toți ochii pe Rafah”, pe toate rețelele sociale. Potrivit datelor furnizate de Visibrain, acesta a fost distribuit pe Twitter de aproape un milion de ori în ultimele câteva zile.

Tot pe rețelele de socializare, situația din Gaza provoacă o serie de campanii online, în special operațiunea „blockout”, care constă în boicotarea celebrităților care aleg să nu-și exprime punctul de vedere cu privire la situație.