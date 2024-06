Top 20 destinații turistice pentru gurmanzi în 2024

Unii călători aleg un city break în funcție de oferta culturală a destinației – făcând o listă scurtă a celor mai bune muzee și galerii de vizitat. Alții se uită la orașele cu viață de noapte agitată sau optează pentru o destinație care găzduiește un festival sau un eveniment. Dar pentru mulți turiști, cea mai interesantă parte a oricărei călătorii este mâncarea. Aceștia sunt călătorii care se trezesc în prima zi de călătorie entuziasmați de toate deliciile culinare care îi așteaptă: de la piețele întinse care oferă delicatese locale, la mâncarea de stradă la ore târzii, la restaurantele independente care servesc mâncăruri deosebite pe care nu le veți uita prea curând.

La acești călători gurmanzi s-a gândit Time Out atunci când organizația media globală a alcătuit un nou clasament al celor mai bune orașe gurmande din lume.

Pe primul loc pe lista Time Out se află orașul italian Napoli, locul de naștere al celebrei pizza. Nu este surprinzător faptul că deliciile cu brânză ale pizzei margherita sunt menționate în lista Time Out ca fiind „mâncarea care trebuie mâncată” în oraș, dar și somptuoasele paste napoletane Ragù și sfogliatella dulce sunt menționate, potrivit CNN.

Pentru a întocmi această listă, Time Out a intervievat mii de locuitori ai orașelor din întreaga lume, întrebându-i pe acești localnici cu privire la opțiunile alimentare din orașul lor, punând accentul pe calitate și accesibilitate. Editorii Time Out au analizat rezultatele, incluzând în clasamentul rezultat orașul cu cel mai mare punctaj pentru fiecare țară.

Pentru călătorii dornici să guste pizza autentică în Napoli, Time Out sugerează să se îndrepte spre pizzeria Santa Maradona, situată în cartierul spaniol al orașului. Proprietarul Santa Maradona, Andrea Viviani, a declarat pentru CNN Travel că a fost o „plăcere” să fie evidențiat de Time Out, deși a adăugat că „a considera Napoli doar ca destinație culinară este cu adevărat o pierdere”.

Restaurantul lui Viviani, a explicat el, este o celebrare nu doar a pizzei – ci și a fotbalului. Este numit în onoarea fotbalistului argentinian Diego Armando Maradona, care a jucat pentru echipa din Napoli în anii 1980.

Pe locul doi pe lista Time Out se află orașul sud-african Johannesburg, Time Out citându-l pe publicistul Thando Moleketi-Williams, care recomandă cartierul central Braamfontein și locuri precum wine barul Mamakashaka and Friends de pe De Beer Street și restaurantul și spațiul galeriei Artivist. Time Out declară că mâncarea care trebuie mâncată în oraș este kota sandwich, o pâine umplută cu ingrediente gustoase, cum ar fi chipsuri de cartofi, cârnați, ouă sau brânză, și, de asemenea, scoate în evidență bunny chow, o mâncare de stradă sud-africană cu curry, carne sau fasole umplută în pâine.

Pe locul trei se află Lima, Peru, unde Time Out recomandă vizitatorilor să încerce ceviche și arroz con pollo (pui cu orez). Restaurantul Central din oraș, numit recent numărul unu în cadrul premiilor World’s 50 Best Restaurants 2023, e un must pentru turiști.

Alte orașe de pe listă sunt Ho Și Min, Beijing și Bangkok.

Punctul comun între toate orașele de pe listă este că „trec printr-o renaștere culinară” sau că sunt „deosebit de interesante în acest moment, potrivit lui Grace Beard de la Time Out.

Primul oraș din SUA în clasamentul Time Out a fost Portland, Oregon – pe locul 10. Potrivit Time Out, Portland este un alt loc pe care trebuie să-l viziteze iubitorii de pizza, pizza mexicană – o pizza cu ingrediente de taco – a fost desemnată de localnici ca fiind cel mai bun fel de mâncare din oraș, la cel mai bun preț.

În Marea Britanie, orașul Liverpool a ratat de puțin un loc în topul Time Out, ocupând locul 11. Time Out a evidențiat felul de mâncare specific al orașului, Scouse – o tocană bogată, de obicei din carne de vită sau de miel – și ceea ce scriitoarea Alice Porter, stabilită în Liverpool, numește „o serie de noi aventuri gastronomice”, cum ar fi Manifest, un restaurant inclus în Ghidul Michelin.

Cele mai bune orașe pentru mâncare 2024, conform Time Out:

1. Napoli, Italia

2. Johannesburg, Africa de Sud

3. Lima, Peru

4. Ho Și Min, Vietnam

5. Beijing, China

6. Bangkok, Thailanda

7. Kuala Lumpur, Malaezia

8. Mumbai, India

9. Dubai, Emiratele Arabe Unite

10. Portland, SUA

11. Liverpool, Marea Britanie

12. Medellín, Columbia

13. Sevilla, Spania

14. Porto, Portugalia

15. Marrakech, Maroc

16. Lyon, Franța

17. Sydney, Australia

18. Montreal, Canada

19. Osaka, Japonia

20. Copenhagen, Danemarca